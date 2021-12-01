Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко считает, что нужно вводить штрафы для непривитых

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1 декабря 2021, 09:16 Источник: Общественная служба новостей

Геннадий Онищенко, АГН Москва /globallook.com

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, считает, что для многих категорий граждан прививка против COVID-19 должна быть обязательной и за ее отсутствие необходимо штрафовать.

Медики, работники сферы обслуживания, транспорта, с точки зрения Онищенко, должны вакцинироваться обязательно.

«У нас есть кого наказывать, у нас есть те группы населения, которые обязаны быть привитыми в силу своей профессии, и их достаточно много. Работающие в красной зоне, в общепите, в торговле, обслуживании, метрополитене. Потому что это не только его личное дело — быть привитым, как техника безопасности, но если он заболевает, то он потянет гораздо больше», – считает Онищенко.

По его мнению, штрафы для таких людей, в случае безосновательного отказа прививаться, должны быть обязательно.

«Надо штрафовать здесь, так как они не будут выполнять свои профессиональные обязанности. И поздно рассуждать. Раз ты пошел в эту сферу, значит ты должен выполнять те требования, которые есть», – заявил бывший главный санврач РВ.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исключают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19.

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