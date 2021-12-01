Полублеф Илона Маска

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1 декабря 2021, 09:37 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Ревность - продукт равных и подобных. Ревность России к Западу? Возможно, но покажет время. Сейчас пирамиды и аферы строятся на полуобмане и полублефе, то есть, благодаря смешению истинных достижений и блефовых действий на рынке, то есть, создания пустышек. И в этом смешении опасность. Будьте объективнее. Постарайтесь выйти за горизонт обывателя, которому нарисовали временные успехи. Научитесь отличать существенное от несущественного. Существенное - это рынок пустышек, который захватил мир. Несущественное - это освоение реального космоса, который никак на мир пока не влияет.



Конечно реальные достижения Илона Маска не сравнимы с достижениями Мавроди, который на определённом этапе тоже удивлял россиян перспективами. И многие в него вкладывались. Маск - иного полёта пирамидник и строитель пустышек и криптопузырей. Его декорации более дорогие. В них задействован сам реальный Космос с ракетами, предстоящими марсоходами и электромобилями. Но нужно помнить, что Илон Маск прежде всего экономист, предприниматель, и науку рассматривает как инструмент своей экономики, генерирующей прибыли. Фактом является то, что Маск живёт в эпоху постмодернизма и не может не заниматься продажей знаков, престижа и симулякров. А космос с электромобилями и марсоходами - это вторично. Это супер-дорогие декорации, использующие натуру. Это дорогая натура, являющаяся лишь экономическим инструментом для аккумуляции прибыли хозяйства Илона Маска.

Илон Маск - лишь миллиардер, но не Эдисон нашего времени, как пытаются нарисовать его СМИ на деньги, которые Маск в них инвестирует.

Маск многогранен. Я просто попытался обозначить приоритеты и сущность его успеха. Есть реальные проекты, но есть постмодернистский рынок с продажей знаков, симулякров и пустышек. И Маск умудряется сочетать и то и другое.



Почитайте о том, как формируются симулякры, то есть знаки, под которыми нет реального объекта. Электромобиль - это реальность, но инструмент для формирования симулякров, то есть, знаков пустышек, не имеющих отношения к электромобилю. Сам Илон Маск со своими перспективами, также может стать пустым брендом-знаком. Всё основывается на вере в знак и на статистике доверия. Если эти факторы уходят, то пирамида рушится. Маск только начинает строить пирамиду.

Советую почитать Ж. Бодрийяра "Политэкономия знака".



Те, которые убеждают нас, что мы зомбированы путинской пропагандой, сами также зомбированы, но антипутинской пропагандой. Это те же обыватели, без всяческого объективного понимания проблемы. Маск, вероятнее всего, проходимец в науке. Он лишь затейник и организатор и не более. И это, казалось бы отлично! Затейники, продюсеры и организаторы науки нужны! Увы! Ему без разницы чем заниматься геологией или гинекологией, лишь бы шла прибыль. Я изучил лексику Илона Маска. Это не лексика учёного. Делал контент-анализ его английских интервью. Но его мировые затеи пока вызывают у обывателей симпатию. Время покажет. Но то, что он игрок - об этом мы узнаем в ближайшие годы. Пока я анализирую не то, что он говорит. А то как он это говорит. И там немало блефа. Он расцветающий игрок. И пока то, что мы видим - это цветочки блефа, заправленные реальным космосом, реальными электромобилями, марсоходами и т. п. Всё это натура и декорации. Главное это фондовый рынок и покупки обывателями его акций. Это работа на полублефе - смешении реальных достижений с рыночной туфтой.

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