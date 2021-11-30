Евгений Спицын: если убрать из информационного пространства упоминания о ковиде, через неделю народ забудет это как страшный сон

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30 ноября 2021, 19:15 Александр Саргин

Коллаж: Олеся Аверьянова

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в недельный срок осуществить подготовку плана действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по итогам состоявшегося экстренного заседания, приняла решение классифицировать как «вызывающий беспокойство» новый омикрон-штамм коронавируса, который, как известно, недавно был обнаружен в ЮАР.

«Вся эта история с коронавирусам, на мой взгляд, как бы совсем о другом, - сказал «АН» историк, публицист, педагог Евгений Спицын. - Например, меня за все это время так никто и не убедил, что в нашей стране превышен эпидемиологический порог и, стало быть, идет настоящая эпидемия. А еще напомню, что любой региональный руководитель не имеет права брать на себя прерогативу федеральной власти, потому что иерархию законов никто не отменял, и, согласно нашей Конституции, федеральная власть обладает верховенством. Сегодня же мне поневоле вспоминается пословица, закон - что дышло, куда повернул, туда и вышло».

Напомним, что сообщения о зараженных, заболевших, умерших, о количестве смертей и тому подобном в мировых СМИ подаются только первой новостью. Информационную повестку со временем подхватили и наши масс-медиа, в которых тоже первой новостью неуклонно идут сообщения о COVID-19. Уточним, что Роскомнадзор официально так и не объявил эпидемию в нашей стране

«Могу сказать абсолютно ответственно, что в истории нашей страны никогда не было такого, чтобы население было реально запугано, - продолжает историк. - Послушайте, в отличие от сегодняшнего времени, в Советском Союзе никогда не было информационных войн, и информация всегда преподносилась дозированно, грамотно и очень вдумчиво с тем, чтобы не создавать паники и истерии».

По мнению историка, «огромную роль» сегодня играет именно информационная составляющая всех этих событий.

«Я вас уверяю, если из информационного пространства сейчас убрать любые упоминания о ковиде, о количестве умерших, заболевших и так далее, - констатировал Евгений Спицын в разговоре с «АН», - через неделю-другую все вернется на круги своя и народ забудет это как страшный сон».

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