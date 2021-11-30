Океания может уйти под воду уже в ближайшее время, что спровоцирует новый наплыв беженцев

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2021, 18:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе всерьёз обеспокоен климатическими изменениями планеты. Его взгляды разделяют и соотечественники из островного государства.

«В Тувалу уже нет людей, которые бы не верили в глобальное потепление», - сообщил Кофе совсем недавно. Министр чётко отметил, что реальность грядущих изменений уже не раз была доказана путём многочисленных исследований. В Тувалу беспокоятся, что в скором времени остров может просто уйти под воду, и в таком случае, государству придётся переехать со всем населением. Но что именно тогда ждёт жителей целой страны, и какова будет их судьба? Пока на эти вопросы всё ещё нет ответов. В беседе с журналистами Саймон Кофе так же выразил свои серьёзные опасения, и сообщил, что Тувалу может стать первым в мире государством, сменившим место дислокации из-за климата.



Министр признался, что поддерживает идею цифровизации. По его словам, улучшение технологического прогресса может позволить его нацию избежать проблем в будущем. Это же касается и признания в мире. «Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем территорию», - добавил Кофе. На самом деле проблема глобального потепления может коснуться не только маленькой островной республики, но и всех окрестных стран Океании. Уровень воды стремительно повышается, и это грозит погружением под воду не только острова Тувалу, но и всех других. А значит, под угрозой переезда могут оказаться, Тонга, Французская Полинезия, Фиджи и Вануату. Не исключён риск появления природных катастроф в области Тихого океана, что может плохо сказаться на всех полинезийских народах, обитающих в пределах региона. Возможно, в случае худшего исхода, мир столкнётся с новыми проблемами беженцев, на этот раз из тихоокеанского сектора.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости