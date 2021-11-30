Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

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30 ноября 2021, 14:45 Источник: "Экономика сегодня"

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

По словам эксперта, Украина обсуждает с Западом и Евросоюзом необходимость продления газового соглашения с «Газпромом», однако «русские не хотят начинать эти обсуждения».

«Мы уже на протяжении года слышим регулярные речи киевских представителей о том, что Москва якобы обязана продлить газовый контракт с Киевом. На минуту, соглашение истекает в 2024 году, и за это время многое может измениться. Тем не менее, Украина не идет на конструктивный диалог с РФ, попросту манипулируя газовым вопросом, и привлекает к этому делу западных представителей, которые по сути никакого отношения не имеют ни к Украине, ни к России», – сказал эксперт.

По мнению Попова, решение Москвы по транзитному договору зависит от многих факторов. «Решит ли Россия продлить транзит через Украину после 2024 года – вопрос уже другой, требующий детального рассмотрения. Во-первых, все будет зависеть от тех объемов, которые будет закачивать ЕС. Во-вторых, значительную роль сыграет желание европейских стран: закупать голубое топливо у РФ напрямую по долгосрочным газовым контрактам, или продолжить работать через посредника в лице украинской ГТС. Думаю, что выбор будет в пользу прямого сотрудничества с "Газпромом"», – предположил эксперт.

Он назвал глупыми попытки Киева помешать запуску «Северного потока - 2».

«Эти попытки выглядят глупо смешно, особенно, если учесть, что российский газопровод начнет работу в самом ближайшем будущем. С заявлений Киева уже смеется весь мир, однако украинские представители, судя по всему, не собираются останавливаться. В любом случае, сертификация российской трубы – вопрос решенный, а все желания Украины или главы "Нафтогаза" останутся исключительно их фантазиями», – резюмировал Владимир Соломонов.

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