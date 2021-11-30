30 ноября 2021, 11:06 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ
Цена нефти Brent сегодня утром опустилась ниже $ 72 за баррель впервые с 10 сентября, свидетельствуют данные торгов.
Нефть будет ещё долго в цене. Это лишь временные игры главных спекулянтов, задающих тренд и лохующих мелких игроков фондовой биржи. Никакие илономаски-шоу с электромобилями и марсоходами, а также илономаско-криптопузырями не повлияют на цены на нефть.
Илон Маск еще покажет яркость своей авантюры. История его будет вспоминать как великого мирового пирамидного крипто-лохотронщика, а не ученого-мецената. История всё поставит на место. А пока его показатели высоки. В мировом казино в начале Игры так бывает.
Только время всё рассудит.
А обыватели и кумироманы пока делают на него ставки и раздувают этот илономасочный пузырь.
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