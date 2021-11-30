Когда прогноз не утешителен: звездный вердикт изменить можно и нужно

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2021, 09:04 Екатерина Максимова,

Очень многие избегают консультации астролога, боясь услышать устрашающий рассказ о своем будущем. Одна моя клиентка как-то поделилась, что ее первый опыт общения с предсказателем был таким: в безапелляционной манере «специалист» стал рассказывать, что у нее случится пожар на даче, собака клиентки может скоропостижно умереть, а она сама останетесь без работы… из хорошего – будет много поездок, которые к слову сказать, клиентка моя не переносила. Сеанс общения закончился тем, что женщина бросила трубку и с гуру общаться больше не захотела, зато панически стала бояться огня, а собаку возила каждую неделю на проверку к ветеринару. Собака, кстати, жива до сих пор.

Если Ваш астролог взаимодействует с вами в подобной манере – уверенно грузит негативной информацией, преподнося весь прогноз, как нечто непоколебимое – бегите от него подальше. Ведь главная цель астрологии - как раз работать с будущим! Эта наука была очень сильно намеренно дискредитирована. Причина этому глубока, но чрезвычайно проста. Если мы не знаем пути, не знаем своих ресурсов в этом пути, то нами очень легко управлять. Религия обвиняет астрологию в том, что она не оставляет человеку выбора и программирует. Но все как раз наоборот! Истинная астрология дает возможность изменить будущее, совершив определенный поступок в настоящем. Звездная система не просто дарует описание пути, а инструменты, как скорректировать то, что в нем не устраивает. Да, есть, так называемые рэперные точки в каждом прогнозе, которые невозможно обойти, но очень многое поддается изменению. Ведь есть целое направление в звездной науке, которое называется астрокоррекция. Как же это работает?

Соляр - прогноз на год - один из самых востребованных гороскопов в моей практике. Это карта личного года, подчеркну, именно личного, который длится от одного вашего дня рождения до следующего. Каждый год планеты попадают в разные знаки Зодиака и дома гороскопа (сектор зодиака, отвечающий за определенную сферу жизни) и образуют уникальную конфигурацию, которая повествует о событиях, которые подойдут к вам в этот период. То есть, это такая пьеса жизни на каждый год. А вот как проиграть эту пьесу сильно зависит от нас. Тут и начинается самое интересное!

Согласно древнему астрологическому знанию, существует 12 основных сфер бытия. Каждая сфера заведует определенным звездным домом. И если планеты клиенты попали в соляре в определенный дом, то по этой сфере произойдет событие. Негативное или позитивное зависит от аспекта, то есть взаимного расположения планет. Но, каждый дом имеет несколько этажей или значений. И вот это основной инструмент корректировки будущего. Например, пятый дом – это дом детей, творчества и любовных переживаний. Темы вроде разные, но основа одна – плод. И если ко мне приходит девушка и в ее соляре виден напряженный аспект в любовных перипетиях, то это можно скорректировать, занявшись в этом году увлекательным творчеством. Тогда событие проиграется по творчеству, там будут метанья и неудовлетворенность, а романтика останется нетронутой. То есть мы изменили будущее, переведя событие из поля отношений в поле искусства.

В соляре еще одной моей клиентки в седьмом доме, который отвечает за брак, деловое сотрудничество, но также выход на публику, всевозможные выступления, находился нарушитель спокойствия Уран. Это очень часто знак возможного развода, причем очень неожиданного. О возможности разрыва я сказала, но если мы хотим его избежать, то надо понять, чем еще может служить для человека седьмой дом. В юности она играла в студенческом театре и очень ей это занятие нравилось, выход на публику доставлял истинную радость. Но потом она оставила это любимое хобби, просто времени на него не осталось. Я предложила ей в качестве астрокоррекции снова выйти на сцену, тем более на работе открылся корпоративный театр. Премьера спектакля стала главным событием этого года для моей клиентки. Во-первых, на нее другими глазами посмотрел муж, влюбился по-новому, развода они избежали. Но в качестве бонуса к ней присмотрелся и босс, предложив совсем другую должность, полную креатива и выступлений. Мы скорректировали ее возможное будущее определенным занятием в настоящем.

Еще один клиент очень был обеспокоен своим самочувствием. И действительно его соляр предупреждал о возможных проблемах с сердцем, его шестой дом здоровья был негативно аспектирован. Но этот дом также объединяет тему домашних животных и заботы о близких. И я поинтересовалась, не думает ли он обзавестись питомцем. Мужчина признался, что всегда мечтал о собаке, но не позволял себе ее завести из-за многочисленных переездов. Но сейчас он ушел с прежней работы и это стало реальным. Лабрадор Сэм стал новым другом моего клиента и сублимировал тему здоровья в тему заботы о нем. В этот год мужчина не болел вовсе.

В следующий раз мы продолжим тему астрокоррекции и поговорим, как еще можно переиграть будущее.

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