Об извращении понятий

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 ноября 2021, 13:00 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

В Кремле и правительстве РФ рассматривают новые варианты названия документа с QR-кодами для вакцинированных, переболевших и граждан с медотводами, при этом упоминание QR-кода планируется свести к минимуму из-за его непопулярности у населения.



Насколько это актуально? С моей точки зрения это не актуальная проблема. Лучше бы занялись нахождением обозначения иному понятию. Нужно искать слово взамен словосочетания "вакцина от ковида", так как главная функция у вакцины с каких-то пор стала не функция ликвидации заражения, а смягчение последствий после заражения. Раньше вакциной традиционно называлось нечто, связанное с ликвидацией заражения от вируса и бактерий. Сейчас началось непонятное извращение сути феномена вакцины. Это связано с тем, что в эпоху постмодернизма в процессе смешения различных сфер, извращается сущность многих вещей. В частности, суть понятия вакцины извращена потому, что медицина настолько смешалась с экономикой и экономической прагматикой, что главным мерилом стала прибыль, а не здоровье людей планеты. Честь и престиж учёных падает. Но больше всего это досталось вирусологам. Пока вирусологи формируют главным образом некую Сущность - это блеф. Конечно, всё это временно. Мир разберётся в этом блефе и заблуждениях. И не благодаря самим вирусологам, а независимым экспертам из различных наук и сфер.

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