«Датчики метана зашкаливали, но им было наплевать»: в Кузбасской трагедии виновато руководство шахты

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28 ноября 2021, 21:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Газета "Известия"

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Жуткая трагедия в Кузбассе ввергла в шок, пожалуй, всё российское население. 25 ноября на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек, среди них – спасатели и шахтёры. Их жёнам и детям сейчас сочувствует вся страна. Впрочем, им ничьё сочувствие неважно. Убитые горем родственники требуют лишь только одного – справедливости. Справедливости по отношению к тем, кто допустил массовую гибель их близких. Но кто же именно виновник преступления? И кто же несёт ответственность за гибель более полусотни человек?



Известно, что шахтёры в этой компании всегда жаловались на бестактность и неучтивость начальства. И вот сейчас как раз дирекция и подвергается проверкам со стороны властей. Считается, что начальник фирмы вместе со своими соратниками может нести прямую ответственность за гибель людей. Родственники погибших сообщают, что их близкие никогда не любили своих начальников. «Не нравится – уходи», - только и звучали грозные речи из уст дирекции. Такое они говорили в основном тем, кто пытался с ними спорить или что-то советовать. А ведь советы, которые давались шахтёрами, были жизненно важными.



Как стало понятно, на шахте «Листвяжная» начальство никогда не заботилось о человеческих жизнях. Людей подолгу заставляли работать в опасных зонах. «Муж ежедневно рассказывал про нарушения безопасности, - говорит родственница одного из погибших. - Но каждая проверка проходила так, будто бы здесь идеальное производство в России». Сведений о том, что проверки проходилось «вскользь», становится всё только больше. Об этом говорили все жители города, так или иначе связанные с шахтой. Халатность, бездушность, наплевательское отношение – всё это было свойственно дирекции «Листвяжной».



Одна из главных причин, вероятно, кроется в страхе начальства потерять деньги. Из-за этого на нарушения пожарной безопасности никто не обращал внимания. Шахтёры, знавшие своих погибших товарищей всю жизнь, склоняются именно к этому – к тому, что дирекция организации умышленно игнорировала все имеющиеся проблемы. «На таком большом производстве не дай Бог что-нибудь остановится», - заявляют те, кто всё-таки сумел выжить в шахте, «Это потеря денег, а на людей… на людей всегда было плевать. Мы погибнем, так других найдут». Похоже, что к такому халатному отношению местные уже привыкли.



Недавно президент дал поручение СК и Прокуратуре выяснить все обстоятельства трагедии и найти виновников, которыми судя по всему, являются представители руководства «Листвяжной». Известно также, что содержание метана в этой шахте зашкаливало всегда, но дирекция так и не удосужилась обратить на это внимание. Некоторые шахтёры конечно же пытались сообщать начальству о пожароопасности, причём в грубой форме, но в ответ получали лишь угрозы увольнения и невыплаты зарплат. «Датчики метана зашкаливали, но им было плевать», - сообщают свидетели преступления руководства организации. Судя по имеющимся данным, начальство данной шахты действительно несёт прямую ответственность за гибель людей.



В ночь с четверга на пятницу были задержаны директор ООО «Шахта Листвяжная» Сергей Махраков, а также его первый заместитель и начальник участка. Никто из этих людей вину свою не признаёт. Более того, тесть Махракова (имя скрыто) сообщил, что его родич никак не может быть виновником трагедии. Но у следователей возникли вопросы не только к руководству компании, но и к службам контроля, которые должны были выявить нарушения. Похоже, что этот процесс рискует затянуться на определённое время.

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