«Омикрон» - штамм вызвал панику во многих странах, но у некоторых специалистов вполне обнадёживающие сведения

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28 ноября 2021, 21:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В последнее время в мировых СМИ только и говорится о штамме «омикрон», произошедшем, по некоторым данным, из Южно-Африканской республики. Считается, что этот штамм коронавируса может быть куда более заразным, чем «дельта», и способен заражать даже ранее привитых. Плюс ко всему, проходят сведения о возможной новой пандемии, способной снова откатить человечество к началу 2020 года. Случаи заражения этой формой «ковида» уже выявляются даже в Европейских странах. В США и России пока ничего не выявлено, но местные эксперты считают, что это – лишь дело времени. «Вирус обязательно придёт»,- заявляют люди в соцсетях, «Дельта тоже считалась лишь проблемой Индии, а потом поразила весь мир».



Но всё же не все представители рода людского впадают в пессимизм из-за возникшего нового штамма. Например, исполнительный директор инфекционных заболеваний ЮАР Адриан Пурен полагает, что опасность «омикрона» слишком преувеличена, и паника в этом случае неуместна. Напомним, что вирус проявляется не так как другие формы «ковида». Данная разновидность «химеры» делает упор на недомогание, слабость и температуру. Никакой потери обоняния или вкуса не наблюдается. Но Пурен, тем не менее, не отступает и заявляет, что новая форма «ковида» не вызовет тяжёлых заболеваний. «Мировая наука находится на слишком ранней стадии изучения «омикрона»,- говорит эксперт, «Пока ещё рано утверждать что-либо о его заразности или вредоносности. Возможно, данный вариант вируса находится с нами уже слишком долго».



Как известно, в первую очередь «омикрон» касается молодых людей. Но между тем, число госпитализируемых в стране не растёт. Об этом как раз и пытается сказать доктор Пурен. «Несмотря на высокую заразность, мы не наблюдаем большое число госпитализированных лиц»,- отмечает инфекционист.

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