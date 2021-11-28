К 190-летию бессмертной комедии «Горе от ума»

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28 ноября 2021, 15:46 Вадим Кулинченко,

Иллюстрация Д. Н. Кардовского. 1912

В этом году исполняется 197 лет с момента, когда бессмертная комедия Александра Сергеевича Грибоедова, тёзки великого Александра Сергеевича Пушкина, «Горе от ума» появилась в миру. Вот уже с 1824 года и буквально до сих пор о ней не смолкают споры. Правда, в последнее время о ней как-то забыли, но, наверное, на то есть причины, на которых остановлюсь ниже.



Комедия «Горе от ума» - феноминальное по существу своему и по своей историко-литературной судьбе произведение. Александр Блок определил его как «до сих пор не разгаданное и, может быть, величайшее творение всей нашей литературы» - это было сказано в начале 20 века. История истолкования, несмолкающие споры о «Горе от ума» на протяжении более полутора столетий свидетельствовали о сложности этого произведения, отражающего сложность самой жизни. Жизнь, действительно, бесконечна, поэтому неисчерпаемо и содержание «Горя от ума». Но очень кажется странным, что тогда, когда в стране победила демократия, это произведение ушло в тень. Почему?

Грибоедов был русским патриотом с ярко выраженным демократическим, народолюбивым оттенком. Упоминаемый в речах Чацкого «умный, бодрый наш народ» противопоставляется писателем дворянам, сделавшимися иностранцами в глазах этого народа. Не то ли сегодня происходит с нашей, так называемой, «элитой», у которой государство идёт на поводу. Наверное, это одна из причин забвения произведения. Ведь в советские времена комедия была на первом месте в репетуаре всех ведущих театров страны, а ныне… больше зарубежный суррогат. Но, как ещё отмечал А. Блок в 1918 г., а тогда было смутное время, схожее моментами с нынешним, много исследовавший творчество А. Грибоедова: «… Трагические же произведения Грибоедова и Гоголя остались: будущим русским поколениям придётся возвращаться к ним; их конём не объехать! Будущим поколениям надлежит глубже задуматься и проникнуть в источник их художественного волнения, переходившего так часто в безумную тревогу…» («Размышления о скудности нашего репертуара», 1918 г. К слову, статья очень актуальная для нашего времени - В.К.).



Не будучи профессиональным писателем и не работая в литературе систематически, Грибоедов остался автором одного гениального произведения, оказавшего огромное, не поддающееся исчерпывающему учёту влияния на всю русскую литературу. Жаль, что не в полной мере, это понимают нынешние чиновники от образования и литературы. Даже Пушкин, наше всё, восхищался языком комедии – совершенно свободный, разговорный, живой, без какой бы то ни было нарочитости или стеснённости. Мастерство диалога в комедии изумительное. И А. Пушкин после первого же чтения предсказал грибоедовским стихам долгую жизнь в языке народа: «… половина войдёт в пословицу». Что и случилось. «Подписано, так с плеч долой», «Счастливые часов не наблюдают», «Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?» и другие – повторяя это сегодня, люди даже не догадываются, что все эти изречения пошли из грибоедовской комедии.

Секрет жизненности пьесы, незаменимость её хорошо объяснил писатель И.А. Гончаров, заявив, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим» и что «литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснётся борьбы понятий, смены поколений». Ситуация борьбы свежей силы с косностью, столкновения Чацкого с барской Москвой, сегодня она стала чиновничьей, типична и диалектична, вечна, как мир, и это обеспечивает комедии Грибоедова долгую жизнь, вызывая уверенность в том, что нечто подобное должно появиться и в наши дни. Комедия «Горе от ума» всё же имеет оптимистическое звучание и заключает в себе идею неодолимости нового, есть такое понятие «исторический оптимизм», и это радует. Я почувствовал это, перечитав сегодня великую комедию, и принял мнение И.А. Гончарова как своё – «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанес ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей». Должна же наконец появиться эта свежая сила!?

В голове после прочтения комедии масса мыслей, ассоциаций, аналогий, что не вместить в небольшую статью. Я просто предлагаю тем, кто когда-то читал и изучал творчество Грибоедова, перечитать, а тем, кто не читал, прочесть комедию «Горе от ума» и задуматься о сегодняшнем дне. А раз мы говорим о ней, то грех не вспомнить хотя бы парой строк, и об её авторе.



Жизнь Александра Грибоедова (1795? – 1829), по выражению Пушкина, была «затемнена некоторыми облаками», во многом представляется загадочной, - начиная с года рождения, о котором до сих пор точно неизвестно – то ли 1795, то ли 1794. Точно известна только дата его рождения 4(15) января. Свою смерть он предсказал сам.

Отпрыск родовитой барской семьи, получивший хорошее воспитание и образование, он в 1812 г. пошёл на военную службу в Московский гусарский полк. Но в 1815 году, бросив военную службу, переехал в Петербуврг и поступил на службу в Коллегию иностранных дел, куда в то же время поступили Пушкин и Кюхельбекер. Там начались его контакты с русскими писателями. Пройдя пирушки и дуэли, что было свойственно тогдашней золотой молодёжи, он не стал прожигателем жизни.



Первые пробы пера начались в 1816 году – были ранние комедии, стихотворения, но его прославила комедия «Горе от ума», которой предшествовали 15 лирических произведений той же направленности, из которых примечательно программное стихотворение «Давид»(1824). «Горе от ума» оказалось продуктом одинокой вспышки великого дарования. Едва ли можно сомневаться в том, что Грибоедова задушила реакция, наступившая вслед за подавлением восстания декабристов 14 декабря 1825 г. «Весёлость моя исчезла», - говорил Грибоедов С.Н. Бегичеву в 1828 г., объясняя ему невозможность писать новую комедию.

Мучаясь мрачными предчувствиями, он продолжал исполнять свой служебный долг полномочного министра-резидента в Персии, где и погиб от рук фанатиков 30 января 1829 года. За его смерть шах Персии откупился перед русским царём знаменитым бриллиантом «Шах». Но за свою короткую жизнь Александр Сергеевич успел создать для Отечества свой бриллиант – это бессмертная комедия «Горе от ума», которая остаётся бриллиантом в короне русской литературы и драматургии и по сей день.

К сожалению, «Горе» всегда остаётся с нами, а вот «Ум» мы переодически теряем!

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