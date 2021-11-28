Социологи призывают разделять антиваксеров и тех, кто выступает против ограничений из рациональных соображений

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28 ноября 2021, 12:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Мир давно разделился на тех, кто выступает за вакцинацию, и тех, кто ей противодействует.

Причём, противодействующие тоже разделены, как минимум, на две категории. Одна часть таких людей выступает против QR-кодов и подобных ограничений из рациональных соображений. По их мнению, введённые меры могут просто-напросто создать своеобразный концлагерь и привести к экономическому падению определённых групп граждан. Отдельные люди, при этом, могут оказаться в ситуации тотальной блокады. Но есть и такие «антипрививочники», к мнению которых уж точно не стоит прислушиваться. Речь идёт о сторонниках нелепых теорий, основанных на фейках и продуктах человеческого воображения.

Эксперты из ассоциации интернет-технологов призывают чётко разделять противников вакцинации и не ставить между ними знак равенства. Дело в том, что рациональные «антипрививочники» не всегда требуют полной отмены вакцинационной программы. Очень часто они заявляют о том, что любая вакцинация должна быть добровольной и не должна разделять людей на несколько категорий, так как это напоминает нацистские порядки. Всё чаще и чаще звучат обвинения в так называемой сегрегации населения Земли и в ущемлении человеческих прав. Адекватные противники вакцинации предпочитают не переходить границы и не прибегать к фейковым знаниям о коронавирусе. Их мнение вполне можно принять за обычную критику. Хотя нередко за всем этим стоит опасение за будущую экономическую стабильность. Люди напуганы масштабным распространением вируса, и просто-напросто бояться за своё положение. Они страшатся потерять все деньги и стать изгоями. Они не доверяют ни вакцине, ни каким-либо обещаниям. Это вполне нормальное явление в условиях подобной катастрофы.

А вот иррациональные «антипрививочники» обычно склонны верить в фантастику и приводить совершенно нелепые теории, не подкрепляющиеся никакими доказательствами. Многие из «иррационалов» считают, что это якобы Билл Гейтс изобрёл коронавирус, а затем создал программу вакцины. Они полагают, что крупнейший миллиардер планеты задумал захватить наш мир и поработить человечество. При этом, естественно не приводится ни одного доказательства. Впрочем, звучат и другие, не менее глупые теории, будто бы коронавирус не существует вовсе, или же всё это является планом воскресшего Ордена Тамплиеров или даже инопланетных повелителей Земли.

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