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Европейская статистика по прививкам: ну что тут спорить?

, 11:47 Источник: Михаил Фаворов

Европейская статистика по прививкам: ну что тут спорить?
Фото: pixabay.com

Я понимаю, что все стороны обсуждения вакцинации «вошли во мнение», меры увещевания работать не могут. Люди утвердились в своём представлении добра и зла и только административные меры меняют ситуацию.

Тем не менее Jean Andercou привела хорошую картинку по странам Европы, пропустить ее было бы неправильным!
Европейская статистика по прививкам: ну что тут спорить?
От себя добавил две составляющие справа и слева.

Вопрос НУ. ЧТО ТУТ СПОРИТЬ?

Интересное добавлю, посмотрите, а ведь нижняя граница эффективности программы вакцинации 75%

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