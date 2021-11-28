Европейская статистика по прививкам: ну что тут спорить?

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 ноября 2021, 11:47 Источник: Михаил Фаворов

Фото: pixabay.com

Я понимаю, что все стороны обсуждения вакцинации «вошли во мнение», меры увещевания работать не могут. Люди утвердились в своём представлении добра и зла и только административные меры меняют ситуацию.



Тем не менее Jean Andercou привела хорошую картинку по странам Европы, пропустить ее было бы неправильным!



От себя добавил две составляющие справа и слева.



Вопрос НУ. ЧТО ТУТ СПОРИТЬ?



Интересное добавлю, посмотрите, а ведь нижняя граница эффективности программы вакцинации 75%

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