Разводы в России происходят в основном из-за отсутствия духовной близости

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28 ноября 2021, 09:01 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: nash-krai.ru

Коронавирусная пандемия до сих пор не утихает, и это создаёт не только проблемы для экономики нашей страны, но и для семейных отношений, и в особенности для тех пар, где внутренняя составляющая партнёра не ценится. Прошлый год уже отчётливо показал, что бывает с семьями, где главную роль играют деньги, статус и внешние факторы. Во времена самоизоляции миллионы людей оказались запертыми в своих квартирах, и здесь как раз все старые размолвки быстро повылезали наружу.

В 2021-м, хоть и не было изоляции, но число разводов в России далеко не снизилось. Напротив, всё стало серьёзнее. Известно, что летом этого года в СМИ уже появлялась информация о статистике разводов. Буквально за первые 5 месяцев развелись до 251 000 пар. В августе эту цифру называли рекордом за последние 7 лет. Но судя по всему, ситуация лучше не стала.



По данным проводившихся исследований, количество разводов в РФ с января по май 2021 года возросло на 44% по сравнению с точно таким же периодом 2020 года, и это касается всех регионов страны. По сведениям ВЦИОМ, примерно 33 % россиян назвали самую распространённую причину для развода – бедность. Взаимное непонимание, неверность и различие взглядов получили по 10-15 %, а то и меньше. То есть, если посмотреть внимательно, то можно отметить, что деньги в большинстве российских пар играют, пожалуй, главную роль. Но эта статистика касается в основном пар, где внешние факторы превалируют. Семьи с преобладанием духовного прогресса и внутренних ценностей сумели пройти через все испытания и выйти «сухими из воды». И всё же благодаря «идеалам» гламура и неправильной форме капитализма, многие женщины в России давно не обращают внимания на духовное богатство мужчин.



На данном этапе (в ноябре 2021 года) исследования по поводу разводов не проводились, но даже без всяких опросов, можно предположить, что статистика расставаний не улучшилась. И всему виной – далеко не пандемия и не экономический кризис. Как известно, если оба партнёра в первую очередь ставят акцент на внутренние факторы и на духовную близость, то такие пары едва ли может разрушить даже война, не говоря уже об эпидемиях и финансовых неполадках. Возможно, нынешнему обществу стоит начать меняться в лучшую сторону, и перестать считать финансовую составляющую высшим достижением.

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