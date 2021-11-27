«Старый телефон? Ну и пшёл вон!»: в России становится жить труднее тем, у кого нет современных смартфонов

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27 ноября 2021, 21:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

В последнее время в России становится всё труднее тем, у кого нет современного смартфона или планшета. С кнопочными телефонами или с устаревшими моделями практически нигде нельзя пробиться.

Как оказалось, то же самое коснулось и ситуации с QR-кодами. Правда, беда не только с телефонами, но ещё и с автоматизированной системой, которая уже давно стала частью всех правительственных сайтов и платформ. Самое худшее заключалось в том, что с такими трудностями стали сталкиваться пенсионеры, которые вообще не привыкли разбираться во всяких технологиях. Одинокие пенсионеры и вовсе рискуют попасть в тяжёлую ситуацию. Ведь как там, что и где разблокировать – они просто не знают, и кроме как родственники, им никто не может помочь. Максимум на что им стоит рассчитывать, так это на добродушных соседей, которые могут оказать должную помощь в регистрации на «Госуслугах».

В СМИ поступали сведения о пожилых людях, которые прививались и просто сидели в ожидании заветного QR-кода. Но никакого извещения им так и не приходило. Потом оказывалось, что и транспортная карта тоже не разблокировалась. В итоге пенсионерам приходилось сидеть в неведении. Вакцина, как говорится, уже принята, а результатов нет и не было. Критики подобной системы недоумевают. «Такое впечатление, что правительство думает, будто у каждого пенсионера последней модели айфон»,- заявляют противники QR-системы и упора на высокие технологии, «Для начала пускай хотя бы пенсию повысят, тысяч до 40». Очень часто после прививок медики ничего не объясняют, и людям приходится самим добиваться правды. Зато тем, кто прекрасно владеет новыми видами смартфонов, обычно приходится легко и просто достичь любой цели. Возможно, властям следовало бы полностью пересмотреть, как введённые системы QR-кодов, так и ситуацию с привязкой приложений к определённым телефонам.

Впрочем, ни для кого уже не секрет, что если нет современного качественного смартфона (минимум от 5-6-й версии Андроида), то и на работу курьером устроиться непросто. Практически всё сейчас перешло на приложения, которые несомненно требуют определённых устройств. И даже если у человека есть смартфон с 4-й версией Андроида, быстро устроиться на работу ему скорее всего не получится.

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