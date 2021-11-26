Новый африканский штамм коронавируса: стоит ли паниковать?

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26 ноября 2021, 21:22 Александр Крохмаль, Журналист

С 28 ноября Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран Южной Африки. И наша страна – далеко не единственная, кто всерьёз опасается возникшего нового штамма.

Ведь именно новая «ковидная» форма является причиной поднявшейся тревоги. В ВОЗ даже собрали целую конференцию на тему африканского штамма. Но пока что деталей никаких не выяснено. Есть только предварительные данные, которых явно недостаточно для точных выводов. На сегодня считается, что африканский новый штамм (В.1.1.529 или условно «би-штамм») содержит 32 мутации, может быстрее проникать в клетки организма, а заодно может стать более устойчивым к иммунитету. Если эти факты подтвердятся, то «би-штамм» будет намного опаснее, чем даже «дельта», а это означает – новый всплеск заболеваний и смертности.

Из-за вопросов с африканским «ковидом», в интернете начались массовые дискуссии, среди которых наблюдается очень много паникёров. Некоторые раздувают ситуацию и предполагают в будущем куда более серьёзный коронавирусный кризис. Другие же отвечают, что кризис уже прошёл, и что африканский «би-штамм» может повторить судьбу «йоты» и прочих других штаммов, сведения о которых просто исчезли из СМИ. Другими словами, опасность со стороны африканской формы может быть преувеличена. Но всё же не стоит забывать, что никакие подробности о смертоносности нового штамма пока не поступали в сеть, и мы пока не можем говорить что-либо конкретное. Эксперты советуют людям раньше времени не паниковать, но при этом, готовиться к любому исходу.

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