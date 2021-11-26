Японская самоликвидация «дельты» вызывает всё больше вопросов

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26 ноября 2021, 17:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoo

Рекордные 26 000 случаев заболеваний выявлялись в Японии ещё в августе этого года, но сейчас всё изменилось капитально. По недавним сведениям, всего-навсего 5 человек заразились коронавирусом на территории Токио, городе-миллионнике с огромным населением. За месяц выявлялось максимум по 200 заражений.

Как заявляет профессор национального института генетики Итуро Иноуэ, столь резкое снижение заболеваемости произошло из-за самоликвидации «дельта-штамма» коронавируса. Помимо этого, как он сообщает, ответственность за победу над «ковидом» лежит ещё и на врачах и на массовой вакцинации. Также прошли сведения об утрате у вируса способности размножения. Вот только не совсем понятно, как именно «дельта-штамм» смог самоликвидироваться, и почему именно утратил заразность.



В ВОЗ, например, считают, что исчезновение «дельты» в Японии маловероятно, учитывая то, что этот штамм всё ещё является самым смертельным на планете. Причиной столь странного явления также называют «испорченность» штамма. При этом, другие учёные и эксперты полагают, что самоликвидация может быть крайне опасной, учитывая то, что «дельта» по сути сдерживала остальные «ковидные» формы за счёт повышенной инфекционности. Сторонники искусственного происхождения «ковида» заявляют о том, что если коронавирус действительно является своеобразным оружием, у него просто-напросто мог закончиться «срок годности». Но точных сведений на данном этапе по этому поводу нет ни у кого. Поэтому остаётся лишь только надеяться, что когда-нибудь эта тайна станет доступной для всего человечества.

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