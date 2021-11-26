Дерипаска играет за две команды?

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 ноября 2021, 16:12 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

У экономиста и политолога, а ныне депутата Госдумы Михаила Делягина есть теория, что некоторым российским бизнесменам и политикам американские Госдеп и Конгресс выписывают санкции не потому, что они реальные «враги Америки», а для прикрытия своих людей в нашем истеблишменте. Тех людей, через которых США распространяют свое экономическое и политическое влияние.

Российский олигарх Олег Дерипаска – один из первых, кто хлебнул санкционного лиха. Из-за санкций он не так давно даже вынужден был отдать контроль над своими ключевыми активами, такими как «Русал» и «Евросибэнерго», а позднее и над головной компанией «En+» американцам.

Вместо того, чтобы заниматься привычным алюминиевым бизнесом, олигарх предпочел завести телеграм-канал «Дерипаска», в котором критикует действия российских властей в сфере экономической политики, особенно критически высказываясь о деятельности Центробанка.

Казалось бы, зачем это нужно опытному бизнесмену? У него в руках еще остались российские активы, в том числе такие значимые, как ГАЗ. Не получилось с энергетикой и алюминием – занимайся автопроизводством, зачем лезть в малознакомые сферы, да еще и пытаться влиять на политику ЦБ РФ, признаваемую многими уважаемыми экономистами гарантией стабильности уязвимой российской сырьевой экономики?

Кстати, активы российского олигарха – настоящая «головная боль российской экономики». Высокорентабельные, построенные еще в советское время градообразующие заводы-гиганты управляются настолько из рук вон плохо, что решать их проблемы приходится высшим чиновникам страны, предоставляя Дерипаске постоянные преференции и субсидии. Можно вспомнить то же Пикалево, когда в подведомственном российскому олигарху гигантском хозяйстве дело дошло практически до социального взрыва и разруливать ситуацию пришлось лично Путину. Но – что самое удивительное – «пикалевская история» повторяется на предприятиях Олега Владимировича Дерипаски с завидной регулярностью. Иногда даже возникает ощущение, что этот человек кем-то нарочно «поставлен на активы» с целью их разорить, уничтожить, довести до банкротства.

Вспомните истории Байкальского и Енисейского целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК), которые фактически стали «сибирским Пикалевым». Гигантские предприятия, обремененные миллиардными долгами, были в итоге просто закрыты, в то время как, напротив, Сегежский ЦБК стал жемчужиной холдинга «Сегежа», дочернего предприятия корпорации «АФК Система» Владимира Евтушенкова, который недавно успешно вывел «Сегежу» на биржу, укрепив свои лидирующие позиции на российском рынке деревообработки и бумажной промышленности.

То же самое случилось с крупнейшей российской торговой сетью «Роспечать», которая торговала книжной и газетной продукцией во многих регионах нашей необъятной Родины. «Роспечать» с 1994 года до середины 2010-х годов принадлежала самому Дерипаске, а после основным акционером компании (80,27% федеральной сети) стал Павел Езубов – его двоюродный брат. То есть, получается, Дерипаска сохранил контроль над «Роспечатью», ведь Павел Езубов – не только брат, но и давний партнер олигарха. Например, он контролирует 16,04% «Ингосстраха», где у Дерипаски только 10%. И есть все основания полагать, что эти внутрисемейные перестановки - дело сугубо тактическое и на реальный контроль над компанией никак не влияют.

Так что же с «Роспечатью»? В общей сложности «Роспечать» управляла более чем 2000 торговыми точками в российских регионах и проводила подписные кампании на газеты и журналы в почтовых отделениях по своим каталогам. Но неожиданно еще недавно безумно прибыльный бизнес дал течь. Наиболее серьезные проблемы у «Роспечати» начались в 2020 году: в августе компания начала обсуждать с издателями варианты погашения долга перед ними. Сейчас только подтвержденные долги перед ведущими издательскими домами России у компании составляют около 100 млн руб. За первые шесть месяцев этого года выручка снизилась до 2,5 млрд руб., операционный убыток достиг 86,2 млн руб., чистый убыток — 40,8 млн руб. Если же говорить об общих цифрах, на 30 июня 2021 года краткосрочные обязательства «Роспечати» достигали почти 2 млрд руб., долгосрочные — 218 млн руб. За последние 12 месяцев в «Роспечати» уже дважды сменился гендиректор.

В итоге крупнейшая федеральная сеть прессы передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка. А в некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Иркутске, сеть «Роспечати» оказалась полностью ликвидирована, якобы из-за своей нерентабельности. Получилось – цирк уехал, а клоуны (с долгами) остались.

В то, что долги будут погашены, издатели верят слабо. Слишком уж много у алюминиевого олигарха аналогичных кейсов. И получается странная история – если Дерипаска как бизнесмен настолько неуспешен, что все бизнесы, которыми он занимается, раньше или позже приходят к концу – неминуемому банкротству и ликвидации, это случайное совпадение или очевидная закономерность? Или Олег Дерипаска просто «питает слабость» к безнадежным активам в предбанкротном состоянии? Но тогда, извините, какой он менеджер и бизнесмен? И почему под его бесконечные банкротные дела госбанки дают ему гигантские кредиты, а правительство – субсидии и привилегии?

При этом олигарх любит заявлять, что он бесконечно верен действующей власти, и является, по факту, лишь «наемным менеджером» на службе. И все, чем он владеет, на самом деле принадлежит государству.

И получается, что якобы «преданный власти» менеджер в очередной раз говорит – кому я должен, всем прощаю. И пускает очередной социально значимый бизнес, напрямую влияющий на общественное мнение в России, в свободное плавание, курсом прямо на дно. Хороший подарок власти перед грядущими через пару лет президентскими выборами!

Но, может быть, сумма долга в 100 миллионов рублей просто неподъемна для человека, пострадавшего от «подлых американцев»? Давайте посмотрим на личную собственность олигарха.

Дерипаска владеет недвижимостью на Сардинии — вилла «Валькирия» площадью 2000 квадратных метров в Порто Черво, шестиэтажным особняком в лондонском районе Белгравия (Великобритания), ранее собственностью герцогов Бедфордских, множеством других объектов недвижимости. В его собственности находится яхта Queen K (длина 73 метров, максимальная скорость 18 узлов). Журнал Forbes на сегодняшний день оценивает состояние Дерипаски в $6,2 млрд, и в последнем рейтинге самых богатых бизнесменов России владелец «Базэла» занимает достойное 17-е место.

Неудивительно, что газета «Завтра» пишет со ссылкой на различные телеграм-каналы о президентских амбициях «подсанкционного олигарха», ведь обладание таким состоянием ко многому обязывает… Да и риторика Дерипаски, который то требует «перетряхнуть российскую элиту», то предполагает, что «может как-то поучаствовать в трансфере власти, как генератор идей или оператор перемен» способствует нагнетанию различных конспирологических слухов вокруг фигуры немолодого уже «семейного» бизнесмена…

Тем временем, по информации газеты «The Moscow Times», во время последних выборов с предприятий «Русала» и «En+» из разных концов страны Дерипаска свез в столицу около 11 тысяч человек на конференцию, посвященную различным отвлеченным темам – от семейных ценностей до геополитики, потратив на это действо, кстати, заметно больше размера задолженности российским издателям. Большинство участников были, что называется, ни ухом, ни рылом в заявленной тематике конференции, в чем они честно и с удовольствием признавались. Но жили все «участники форума» в дорогих четырехзвездочных отелях, осматривали достопримечательности Москвы, слушали выступление самого Олега Дерипаски со сцены, даже не подозревая, что является реальной целью их вояжа в Москву.

Журналисты «The Moscow Times» высказали предположение, что эти люди – работники, кстати, принадлежащих уже «заокеанским хозяевам» предприятий, по сигналу олигарха должны были выйти на провластный митинг.

Но провластный митинг, почему-то, не состоялся. Уж не потому ли, что он должен был на самом деле стать не таким уж и провластным, просто итоги выборов оказались таковы, что оппозиции оказалось просто бессмысленно, невозможно их оспаривать?

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