По мнению вирусолога Уоробея, данные о начале эпидемии были неверными

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26 ноября 2021, 12:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Вопросы происхождения коронавируса до сих пор остаются без ответа, а ведь прошло уже, ни много ни мало, два года с начала пандемии.

Постоянно приходят сведения от разных экспертов, и эти данные во многом расходятся и рознятся. Аналитики и эксперты пока не пришли к точному мнению по поводу первых дней распространения «ковида». Например, вирусолог из Аризоны Майкл Уоробей полагает, что вирус чётко связан даже не с Уханьской лабораторией, а именно с крупным рыбным рынком «Хуанань», занимающим территорию размером с футбольное поле. По версии эксперта, первым достоверно зарегистрированным заболевшим была торговка с этого рынка, а не бухгалтер, как утверждают ВОЗ. По словам Уоробея, упомянутый организацией бухгалтер жил слишком далеко от места первой вспышки.

Одни аналитики согласны с вирусологом, другие же требуют доказательств, которых в общем-то и нет на данном этапе. «Рыбный рынок стал, без сомнения, первым местом сверхраспространения заразы», - заявляет на эту тему вирусолог из Сиэтла Джесси Блум, «Но всё же данные Уоробея не выглядят ни убедительными, ни достаточно полными, чтобы сказать хоть что-то определённое о начале распространения Covid-19». Кстати, не стоит забывать, что первый зарегистрированный случай – совсем не то же самое, что первый заболевший. Ретроспективный анализ, проведённый Уоробеем, показывает, что первый заражённый появился в Ухане в середине ноября 2019 года, за несколько недель до того, как заболела сама торговка. Эксперты считают, что возможно вирус перескочил на человека незадолго до того, как он заболел, и именно с него началось заражение по всему рыбному рынку, которое позднее переросло в эпидемию.

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