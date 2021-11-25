Мошенники атакуют: в России замечена активность фальшивых коммунальщиков

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25 ноября 2021, 23:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Телефонные мошенники, звонящие якобы из «Сбербанка», знакомы уже, пожалуй, каждому россиянину. Но это далеко не всё. На фоне пандемии произошла активизация и других мошеннических «жизненных форм».

Речь идёт и о псевдо-коммунальщиках, которые мастерски обманывают пенсионеров и инвалидов по всей территории РФ. Обычно эти преступники знают, к кому заходить, и имею определённые базы данных. То есть, основными их жертвами становятся, как правило, доверчивые пенсионеры, которые совсем не разбираются в современных реалиях. В полиции регулярно отчитываются о поимке очередной партии мошенников, выдающих себя то за коммунальщиков, то за газовиков. Недавно столичные оперативники даже задержали целую банду из 9 человек, которые наживались на установке пенсионерам ложных очистителей воды. Деньги, при этом, собирались немалые. В некоторых случаях доходило до 50 000 рублей. Бывало и такое, что у пенсионеров забирали практически все имеющиеся деньги.

За последние 2 года мошенники много чему научились, и в основном «непревзойдённому обаянию», которое несомненно оказывает определённое влияние на пенсионеров и доверчивых людей. Они – отличные психологи и умелые манипуляторы. Самым лакомым кусочком для таких преступников являются одинокие старики. Власти предупреждают, что «клевать» на таких вот аферистов – дело неразумное. Но как же распознать в пришедших к вам «газовиков» злостных нарушителей закона? Для этого следует запомнить несколько важных факторов. Для начала – сотрудники коммунальных служб за исключением аварийных ситуаций никогда не приходят без предупреждения. Выезжают они по конкретному адресу только по заявке жильцов, а время визита – заранее согласовывают. Плюс, конечно же необходимо знать все телефоны управляющей компании и официальных коммунальных организаций. При поступившем звонке от «газовиков» с неизвестного номера, нужно тщательно проверить – совпадает ли он с тем, что указан в списке официальных номеров организаций. Если же совпадений нет, лучше просто отрубить связь.

Если к вам пришли неизвестные люди и утверждают, что они сотрудники газовой или водопроводной службы, но при этом, вы не получили накануне никаких уведомлений – знайте, это мошенники. Лучше таких личностей вообще не пускать на порог. А если они будут настаивать или даже угрожать – наиболее эффективным средством будет звонок в полицию. Ещё стоит отметить, что настоящие коммунальщики никогда в жизни не будут навязывать вам платные услуги. А мошенники как раз этим и занимаются – навязывают свою работу другим людям в надежде поживиться. Навязчивость никогда не свойственна представителям официальных компаний. К тому же у любого коммунальщика всегда есть соответствующее удостоверение. На нём обязательно должны быть фотография, номер, должность, ФИО, срок действия, печать и подпись руководителя. Но лучше вообще не доходить до личных встреч с этими незваными гостями, а просто отказываться от их услуг, даже если они настаивают на срочной проверке оборудования.

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