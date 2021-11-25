Сохранение транспортных проблем на польско-белорусской границе может вызвать новый рост цен в России

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25 ноября 2021, 18:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Sputnik / Виктор Толочко

Пребывание Лукашенко у власти в Белоруссии уже создаёт проблемы для многих стран. Речь идёт даже не о вопросе спорной легитимности, а о сложившемся положении с мигрантами на белорусско-польской границе. Из-за этих проблем рейтинг нынешнего белорусского лидера может упасть ещё ниже, и даже те, кто ранее поддерживал его, могут просто-напросто изменить своё мнение. На данный момент время пересечения грузовым транспортом белорусско-польской границы выросло в несколько раз из-за проблем с мигрантами, ответственность за которые лежит на РБ. Простой фур, скопившихся в чудовищных пробках, увеличивает издержки предприятий и создаёт риск дефицита импортных товаров в РФ. Работающие в России иностранные фирмы уже давно считают, что дело на грани катастрофы.



Участники Консультативного Совета по Иностранным инвестициям (КСИИ) сообщили РФ на официальном уровне о том, что транзит товаров из Европы в Россию не осуществляется должным образом. В российских министерствах обещали как можно скорее разрешить проблемы. В ведомствах отметили, что Минтранс прорабатывает данные вопросы вместе с причастными структурами. Не стоит забывать, что сохранение транспортных проблем на границе рискует вызвать мощный скачок цен на территории России, что скажется совсем не лучшим образом. Пробки уже заполонили практически всю границу Белоруссии и Польши. Они даже начали образовываться на альтернативных линиях через Литву и Латвию. Прибалтийским государствам тоже приходится не по нраву сложившаяся ситуация. Буквально один день простоя грузовика отнимает 500 евро.



На границе с территорией ЕС выезда ожидают более 1 тысячи грузовиков. В основном, это тяжёлые большегрузы. Водители напряжены до предела. Проблемы серьёзно влияют на сроки доставки, так как машины стоят в очереди, как при выходе из Евросоюза, так и при пересечении границы в обратном направлении. Эксперты считают, что действующий лидер Белоруссии никак не регулирует ситуацию, и даже не собирается решать эти проблемы. В соцсетях заявляют, что режим Лукашенко становится всё более враждебным, и не только для мирового сообщества, но и для сферы бизнеса. Мигранты по-прежнему продолжают создавать трудности для пограничников ЕС. Нередко ситуация доходит до прямых столкновений с силовиками.

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