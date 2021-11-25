Шабаш на трагедии: на Марину Хлебникову обрушился медиа-шквал из домыслов и слухов

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25 ноября 2021, 17:53 Оксана Шкода, Журналист

В медиа-пространстве накопилось немало неподтверждённой информации на тему трагедии Марины Хлебниковой. Зачем это делается и кому это нужно? В поиске ответа на этот вопрос «АН» промониторил публикации о пострадавшей артистке. Также в распоряжении редакции – фото с последних перед трагедией гастролей певицы.

«Специально прочитал все статьи с «инсайдами» и мнениями «экспертов». Уважаемые СМИ, опять никто из вас не угадал про состояние Марины, уж извините. Друзья, не ведитесь на вбросы, даже если это какой-то известный журнал или телепередача. Не угадал буквально никто!», – такое сообщение появилось на официальных страницах Марины Хлебниковой ВКонтакте и Instagram. Накануне представители команды звезды обратились к её поклонникам с просьбой не доверять информации из сомнительных источников. Они, в частности, предупредили, что в СМИ «будут появляться свои «версии» случившегося на основе якобы «реальных фактов от очевидцев», поскольку «все сейчас захотят заработать и пропиариться на этой истории любыми методами», призвав следить за официальной информацией на аккаунтах певицы.

Напомним, вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой на улице Ратной в Москве произошёл пожар. Заслуженная артистка России в бессознательном состоянии была доставлена в реанимацию ожогового отделения НИИ им. Склифосовского, где находится по данный период времени.

В команде Хлебниковой отмечают, что её состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают всё максимально возможное для скорейшего восстановления.

Правом официального комментария обладает и лечащий врач Марины Хлебниковой ­– профессор «Склифа» Игорь Шарипов. При этом он не желает подробно распространяться на тему состояния здоровья своей пациентки, что абсолютно логично: существует такое понятие, как медицинская тайна. Единственное его выступление было в эфире ток-шоу Андрея Малахова, где Игорь Шарипов сказал, что Хлебниковой потребуется переливание крови, поэтому желающие могут сдать кровь любой группы в НИИ им. Склифосовского. Также он сообщил «Известиям», что пострадавшую при пожаре артистку отключили от ИВЛ.

Поэтому все остальные ссылки СМИ на хирурга Шарипова, не говоря уже о ссылках на некие «источники в клинике», беспочвенны. Но, несмотря на это, публикации пестрят домыслами и догадками, неподтверждёнными диагнозами, характеристиками степени ожогов и прочими измышлениями.

Иными словами, СМИ вовсю тиражируют «инсайдерскую» информацию, не сопоставимую с реальным положением дел. В погоне за хайпом, якобы очнувшейся после комы артистке приписывают некую истерику, наугад указывают ожоги (по версии разных СМИ, певица обгорела от 20% до 50%), примеряют ей различные варианты последующих пластических операций и т.д.

Не менее циничными выглядят и утверждения СМИ о том, что в крови артистки выявлен алкоголь. Причём, его количество тоже колеблется: от 0,8 промилле до более одного. А всё потому, что официально никто цифры по наличию алкоголя в крови не озвучивал. Более того, ни один журналист не мог видеть этот медицинский документ. Тем не менее, любая заметка о происшествии с Хлебниковой подкреплена «алкогольной версией». Подчеркнём: недостоверной. В процессе мониторинга удалось установить, что первоисточником этой информации является Telegram-канал Baza, админы которого первыми «выявили» у пострадавшей «чуть более 1 промилле алкоголя».

Автор данной публикации более полугода поддерживала дружеские отношения с Мариной Хлебниковой. В течение этого времени артистка ни разу не была замечена в состоянии алкогольного опьянения, в том числе, на вечеринках и праздниках, где спиртное лилось рекой. В скриншоте Ватсап-переписки в мае этого года Марина отчётливо даёт понять, что на мероприятии, куда её приглашают в качестве гостя, она обойдётся без спиртного (для общего понимания: организаторы интересовались, что именно из алкогольных напитков предпочитает тот или иной артист).

Фото: скрин переписки

Друг, коллега и продюсер Марины Хлебниковой, он же – автор ряда её песен Дмитрий Чижов, накануне трагедии был с ней на гастролях. Он опроверг сообщения СМИ об алкоголизме певицы, равно как и о её якобы депрессивном состоянии.

«Да, мы за день до трагедии вернулись с совместных гастролей. Марина чувствовала себя прекрасно, была полна энергии и новых больших творческих устремлений. Никаких даже намеков на алкоголь не было!», – подтвердил «АН» Дмитрий Чижов.

Дмитрий Чижов предоставил в распоряжение «АН» несколько фото с упомянутых гастролей:

Фото: Марина Хлебникова и Дмитрий Чижов

Впрочем, «напилась и заснула с сигаретой» стало брендом всех публикаций. Поэтому неудивительно, что появились статьи с заголовками как-то «Пить меньше надо»: народ плюнул в находящуюся в коме после пожара Хлебникову» («Экспресс-газета»), авторы которых публиковали подборки «заботливо» собранных негативных высказываний о Марине Хлебниковой по типу «алкоголичку не жалко», «зачем алкоголичке сдавать кровь» и т.д.

К слову, журналисты упомянутого интернет-издания даже прибегли к услугам какой-то «ясновидящей и медиума», которая «изучила обстоятельства трагедии с Мариной Хлебниковой и карту её жизни», что впоследствии вылилось в низкопробную публикацию под заголовком «Специалист: «Марина Хлебникова в момент трагедии находилась в изменённом состоянии».

Но, пожалуй, дальше всех в погоне за сенсацией зашли журналисты издания Собеседник.Ru, сообщившие со ссылкой на «осведомителя, пожелавшего остаться инкогнито», что, цитируем «в Хлебникову могли плеснуть воспламеняющейся жидкостью, причём, с близкого расстояния, явно целясь в лицо. Кроме психотропных препаратов и алкоголя в крови обнаружены ещё препараты, которые назвать сейчас не могу по ряду причин». В следующей статье «Собеседник» пишет, что «родственники почему-то не интересуются состоянием больной, – сетуют врачи», после чего «Комсомольская правда» выдаёт «на-гора» чтиво под заголовком «Родственники бросили еле живую Марину Хлебникову».

А в Газета.ру и вовсе зарапортовались: песню Марины Хлебниковой «Дожди» в издании отметили как иноагента. К тому же, перепутали год рождения певицы: 6 ноября, за 12 дней до трагедии, ей исполнилось 56 лет.

Фото: скрин Газета.ру

Таким образом, всего лишь за несколько дней в отечественном медиа-пространстве накопилось немало бурных журналистских фантазий по поводу трагедии Марины Хлебниковой, что, в частности, нанесло ощутимый урон репутации и имиджу певицы. И тот факт, что между понятиями «как стало известно» и «официального подтверждения этой информации нет» большая пропасть, авторов сомнительных публикаций почему-то не смущает. Журналистская этика? Нет, не слышали! Не говоря уже о профессионализме в плане подачи материалов. Такой себе шабаш ради рейтингов, ведь пока что Марина Хлебникова, к сожалению, ничего не может возразить.

Что касается донорской помощи пострадавшей певице, то желающие могут сдать кровь в центре трансфузиологии НИИ им. Склифосовского по адресу: Большая Сухаревская площадь, 3, корпус 12. Приходить можно с понедельника по пятницу с 8-00 до 11-00. При себе иметь паспорт, медицинский полис и маску. В регистратуре сообщить: «На сдачу плазмы для Марины Хлебниковой».

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