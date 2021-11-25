Фокусы вирусологии

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2021, 10:43 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Недавно прочитал экспертное мнение одного вирусолога о том, что в Японии самоликвидировался штамм коронавируса «Дельта». Этот пессимистичный эксперт говорит, что повторения «японского чуда» в России не стоит ожидать.​

Проведенный​ контент-анализ​ этого интервью показал, что данный эксперт-вирусолог рассказывает о коронавирусе​ как о некоем субъекте. Столько субъективного в данном интервью!​

Для моего анализа актуальным было то, как рассуждает эксперт-вирусолог, а не то, что в действительности в Японии дельта-штамм​ коронавируса самоликвидировался.​

​ Читал это интервью и не мог понять: то ли коронавирус является фокусником и исчез быстро одним махом, то ли данный вирусолог сам является фокусником в науке?​

Похоже на то, что вирусология превращается в психологию. И складывается впечатление, что коронавирус как будто знает инвестиции в​ себя со стороны людей и конкретно в этого эксперта-вирусолога.​

Весь этот субъективизм​ рисует одну сущность - это блеф вирусологов, которые фильтруются и ориентируются некими инвесторами,​ вложившимися во что-то. И хочется верить, что эти инвесторы вложились в реальную борьбу с коронавирусом!

​ Только объективная и беспристрастная история вирусологии на стыке криминальной психологии высветит нам истину через несколько десятков лет.​

А тем временем, коронавирус продолжает зверствовать! Берегите себя!​

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