Политолог Сергей Марков: власть боится принимать закон о QR-кодах и пытается начать диалог с антиваксерами

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2021, 09:01 Источник: Сергей Марков

Российская власть решила начать диалог с антиваксерами. Тема куаркодов остается главной внутриполитической темой в России.



Власть боится принимать закон о куаркодах. Боится, что это будет как закон о монетизации льгот и закон о пенсионной системе. И приведет к драматичному падению рейтинга власти и Путина. И даже к массовым беспорядкам.



Поэтому специальное расширенное заседание комитета Госдумы по безопасности по этому закону, назначенное на начало этой недели, было отменено. У власти пока нет понимания, насколько глубоко в народе недоверие к вакцинам. И насколько оно широко. И насколько интенсивно. Сейчас идут замеры самым разными способами.



И если раньше власть шельмовала антиваксеров, то теперь решила установить с ними контакт. Власть распространяет открытое письмо врачей к популярным лидерам антиваксеров, таким как Мария Шукшина и Юрий Лоза, с призывом обсудить все, что их волнует.



Пока, правда, предлагается провести эту дискуссию чуть ли не в морге. Точнее, в красной зоне, в реанимации, — показать лидерам антиваксеров, как страдают умирающие люди. Но, полагаю, реальный диалог будет не в моргах и не у постелей умирающих на ИВЛ, а в переговорных комнатах Минздрава и Администрации. Той самой. Ну врачей тоже конечно позовут.

Станет ли Россия первой страной в мире, где антиваксеров будут уважать и вести с ними реальный диалог?



Или Россия станет первой страной в мире, где антиваксеров просто признают иностранными агентами и их ресурсы заблокируют?

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