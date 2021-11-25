Президент Польши учредил праздник в честь Великопольского восстания 1918 года

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 ноября 2021, 08:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: powstaniewielkopolskie.pl

В Польше появился новый праздник. Инициатива была полностью одобрена всеми депутатами Сейма, а 24 ноября этот законопроект официально утвердил президент страны – Анджей Дуда. Он подписал закон об учреждении Национального дня Великопольского победоносного восстания.

Речь идёт о дате 27 декабря 1918 года. Тогда в городе Познань произошло массовое восстание против германского владычества. Напомним, что на тот момент в Германской империи властвовал кайзер Вильгельм II Гоггенцолерн, славившийся своим авторитаризмом и пренебрежительным отношением ко всем, кто не являлся немцем. Великопольский мятеж, по сути, освободил страну от имперского правления и сделал независимым государством.

Законопроект был поддержан 1 октября абсолютно всеми депутатами Сейма (их точное число – 451). Не было ни одного человека, который бы воздержался или выступил против, или даже высказал какую-то критику. Соответственно, решение стало единогласным. 28 октября так же единогласно проголосовал и Польский Сенат. Преамбула закона гласит: «В память героев – участников Национального подъёма 1918 года, которые освободили Великую Польшу и присоединили её к восстановленной Речи Посполитой». Примечательно то, что в Польше в основном отмечали праздники в честь неудачных бунтов и восстаний. Но 27 декабря 1918-го полякам всё же удалось отстоять независимость и свергнуть германское правление. Для самих познанцев это – очень значительная дата в истории. Дата успешного освобождения от власти чужеземцев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости