Отношения между Молдовой и Россией заметно ухудшились из-за газового вопроса

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24 ноября 2021, 23:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Похоже, что Москва и Кишинёв едва избежали тяжёлого кризиса в отношениях. Всему виной – возникший газовый вопрос. Молдова заключила с Россией контракт на поставку российского газа республике, но денег на оплату не нашлось. И тогда «Газпром» решил жёстко надавить на правительство Санду, потребовав обещанную плату. В Молдове это привело к серьёзному всплеску дискуссий. Денег ведь у газовой компании Кишинёва не было, но при этом, произведение оплаты стало жизненно важной необходимостью. «Газпром» поставил Молдове своеобразный ультиматум. Его представители угрожали просто-напросто отрубить газовый поток. В таком случае, целая страна оказалась бы на грани катастрофы. Политики конечно же скооперировались, и всё уладили. Однако радоваться пока что рано.

Молдова обещала, что погасит задолженность, а «Газпром» в свою очередь пообещал пока что не перекрывать вентиль. Поначалу Кишинёв обращался за помощью в ЕС, но в коалиции денег не предоставили. Власти нашли совершенно иной выход – оплатить России долг зарплатами учителей и врачей. Майя Санду взяла это дело на контроль. Проблему решили, хотя и не без потерь. Теперь некоторые люди в стране рискуют не получить должных денег. В следующем году обещают поднять тарифы на газ. Зато, при этом, долги Молдовы перед РФ будут погашены. Вот только отношения между странами заметно испортились. Многие молдаване в соцсетях обвинили Россию во враждебном отношении к их государству. Экс-посол страны Анатол Царану заявил, что «Москва поступила хоть и по правилам, но с партнёрами так себя не ведут». Эксперт уверен, что на фоне проблемы Приднестровья Молдова теперь встанет на сторону Украины, и скорее всего не будет считать РФ дружественным государством.

В «Газпроме» же сообщили, что прекрасно понимают тяжёлую экономическую ситуацию в Молдове, но при этом, призывают чётко следовать договору. Ведь компанией было принято решение подписать контракт практически на всех условиях Кишинёва, вот только есть там один существенно важный пункт: страна должна в срок осуществлять 100% текущих платежей за газ. Глава «Газпрома» отметил, что сильно разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств.

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