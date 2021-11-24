Саверский: нужно принять закон о запрете представителям руководящих органов государства участвовать в экспериментах

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24 ноября 2021, 20:07 Александр Саргин

Фото: соцсети

Владимир Путин сообщил, что после повторной вакцинации от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» он сделал еще и назальную прививку.

Российский лидер так описал подробности произошедшего: «Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (доктор) набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть – и на счет «три» пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось».

Напомним, что в этом принимал участие заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, который, собственно, и «пшикал» порошком в нос президента, накануне сделав ему укол «Спутником Лайт».

По словам Путина, после этих двух процедур (укола и назальной формы) он сегодня с утра уже занимался спортом. Глава государства отметил, что может засвидетельствовать, что все развивается так, как наши ученые и специалисты говорят, «все так и есть».

А вот президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский в беседе с «АН» выразил мнение о том, что «мы в обязательном порядке как можно быстрее должны принять закон о запрете представителям руководящих органов государства участвовать в подобных экспериментах».

Отметим, что второе лицо государства, председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что видел по телевизору, как Владимир Путин сообщал, что уже прошел ревакцинацию от COVID-19, после которой хочет стать добровольцем при испытании назальной формы вакцины. Мишустин пожелал здоровья и главе государства, и всем добровольцам.

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