Шесть лет назад турки сбили российский СУ-24, а летчика Олега Пешкова и спасателя Александра Позынича подло расстреляли в воздухе

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24 ноября 2021, 16:03 Арам ХАЧАТРЯН - главный редактор информационно-аналитического сайта russia-armenia.info, подполковник запаса ВС РФ, публицист, Член Союза журналистов Москвы

Сегодня, 24 ноября, исполняется ровно шесть лет со дня гибели военного летчика, Героя России Олега Пешкова.

Не вдаваясь в подробности гражданской войны или сирийской трагедии, которая началась с 2010 года, отметим лишь, что Россия в сентябре 2015 года, по просьбе президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, направила туда свои вооруженные силы для защиты государства от антиправительственных террористических формирований «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры».

24 ноября пара истребителей F-16 ВВС Турции атаковала и сбила российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждала, что два Су-24, национальная принадлежность которых была неизвестна, приблизились к границам турецкого воздушного пространства.

По данным Минобороны России, Су-24М из состава российской авиагруппы в Сирии не нарушал воздушные границы и никаких предупреждений не получал. Кроме того, как заявили российские военные, атакующий турецкий самолет вторгся в воздушное пространство Сирии. Российский бомбардировщик упал на сирийской территории в 4 километрах от границы.

Сразу после получения информации началась спасательная операция, и в район падения самолета и катапультирования экипажа вылетели пять вертолетов Ми-8.

При заходе на посадку один из российских вертолетов был обстрелян с земли из стрелкового оружия. Погиб морской пехотинец Александр Позынич, вертолет получил повреждения. Уже после приземления вертолет, когда его покинули все спецназовцы, был уничтожен боевиками из противотанкового ракетного комплекса.

Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором протурецкие террористы расстреливают спускающихся на парашютах двоих членов экипажа российского бомбардировщика.

Судмедэксперты установили причину смерти Олега Пешкова, пилота российского самолета Су-24, сбитого американской ракетой натовского истребителя.

Подполковник Пешков был убит протурецкими боевиками после катапультирования. Кроме того, погиб матрос Александр Позынич, участвовавший в поисково-спасательной операции. Президент Путин присвоил Пешкову звание Героя России посмертно, капитан Константин Мурахтин и посмертно Александр Позынич были награждены орденами Мужества.

По данным экспертизы, катапультировавшийся из самолета Олег Пешков получил 8 пулевых ранений в результате огня, открытого с земли турецкими террористами.

Часть пуль прошла по касательной, а остальные ранения были проникающими, нанесли организму летчика множественные повреждения, задев легкие и органы брюшной полости. Кроме того, на теле пилота были обнаружены множественные раны и гематомы (от ударов, по уже мертвому телу).

Агентство Reuters распространило интервью с командиром бандгруппы Альпасланом Челиком из турецкой ультраправой националистической и экстремистской организации «Серые волки», который утверждал, что именно он и его люди обстреляли российских летчиков, когда они спускались на парашютах. Во время съемки Челик держал в руках стропы парашюта.

Фото: Альпаслан Челик (в центре) и его бандгруппа

В интервью Челик и его боевики называются сирийскими туркменами. Однако блогер Тимофей Васильев, известный в блогосфере под ником ntv, установил, что Альпаслан Челик – этнический турок, сын бывшего мэра турецкого города Кебан из провинции Элязыг. Васильев отыскал огромное количество фотографий, подтверждающих турецкое происхождение боевика…

Фото: Турецкое посольство в Москве. Стихийный протест. 24 ноября 2015 г.

Этот подлый акт имел большой резонанс в России, в этот же день вечером многие российские патриоты пришли к турецкому посольству и организовали стихийные протесты против террористической политики Эрдогана.

Фото: Посольство Турции в Москве. 24 ноября 2015 г.

После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров.

А сейчас хочу остановиться на некоторых важных деталях этого резонансного преступления со стороны Турции.

Многочисленные российские и зарубежные расследования доказали, что Турецкое правительство в Сирии взаимодействует со многими террористическими организациями. Активную роль в этой деятельности отведена вышеназванной экстремистской организации «Серые волки».

Для информации: деятельность организации «Серые волки» признана незаконной и запрещена во многих странах Европы… В России же она не запрещена.

Здесь стоит напомнить, что сразу после того как 14 ноября 2015 года в сирийском небе турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, многие азербайджанские диаспоральные организации России открыто выступили против мер российского правительства по введению санкций в отношении Турции. Против политики российских властей выступила даже общероссийская общественная организация «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК). Своими действиями они фактически поддержали Турцию…

Для информации: 15 мая 2017 года Верховный Суд РФ удовлетворил иск Министерства юстиции Российской Федерации о ликвидации общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству. Это означает, что ВАК длительное время занимался деятельностью, противоречащей государственным интересам России.

На первомайской демонстрации и марше «Бессмертного полка» 9 мая 2019 года в Москве в сети были распространены видеоролики, на которых видно, что азербайджанская диаспора принимает участие в указанных мероприятиях с флагами Азербайджана и турецкой национально-фашистской организации «Серые волки». Этим видео был сделан скрытый пантюркистский намёк России о том, что, сбив в своё время в Сирии российский Су-24, сегодня мы можем спокойно пройти с флагом «Серых волков» и по Тверской улице Москвы…

А несколько дней назад глава турецких "Серых волков" Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту тюркского мира, почти половину, которой составляют территории Российской Федерации. И вовсе не случайно президент Турции провёл в Стамбуле саммит Тюркского совета, который принял решение переименоваться в Организацию тюркских государств. В ходе встречи также была сформулирована доктрина “Тюркского мира” на период до 2040 года.

Фото: Евгений Сатановский подверг жёсткой критике провокационные действия Турции

Известный российский учёный, востоковед и политолог Евгений Сатановский подверг жёсткой критике провокационные действия Турции и назвал отмеченные на карте российские регионы реальными турецкими аппетитами. А вот на карте “Серых волков” Тюркской областью стал даже и полуостров Ямал… Сатановский призвал правительство России дать жесткие и адекватные ответы на пантюркистские выходки Турции…

Провокационная выходка главы турецких "Серых волков" Девлета Бахчели была «пробным шаром» для выяснения настроений, как в мире, так и в России. Некоторые российские эксперты в этом усмотрели начало практического запуска пантуранской политики в отношении России и российских регионов, где традиционно проживают граждане России – представители тюркской идентичности…

Кроме того, эксперты прогнозируют, что турецкие "Серые волки" во главе Девлетом Бахчели получили карт-бланш на усиление пантюркистской идеологи, дальнейшее объединение туркоязычных народов РФ, а также отторжение в будущем этих российских регионов…

К сожалению, в России не осудили должным образом этот провокационный поступок главы турецких националистов. Дело в том, что в соответствии с законодательством РФ (статья 280.1УК РФ) предусмотрена ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет России на законном основании могут возбудить уголовное дело и объявить в международный розыск Девлета Бахчели.

Самое интересное было то, что представитель "Серых волков" Алпарслан Челик, который взял на себя вину за гибель российского летчика Олега Пешкова в Сирии, потом заявил, что он не виноват. Прокуратура турецкого Измира сняла с Челика обвинения в убийстве Пешкова из-за «недостаточности улик»… И он не понес никакой ответственности за убийства Пешкова и Позынича…

Фото: Алпарслан Челик не понес никакой ответственности за убийства Пешкова и Позынича

Для отвода глаз Алпарслан Челик формально был осужден за незаконное владение оружием и давно вышел на свободу из турецкой тюрьмы.

Фото: Погибшие - командир борта, майор Юрий Ищук и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Роман Федина

И здесь хочется привести в качестве примера похожий случай. 9 ноября 2020 года в небе над Арменией азербайджанскими военными был сбит Ми-24, который сопровождал автоколонну российской военной базы. Вертолёт потерпел крушение вне зоны боевых действий, подвергшись огневому воздействию из ПЗРК с земли. Погибли два члена экипажа – командир, майор Юрий Ищук и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Роман Федина. После совершения этого преступления официальный Баку несколько раз заявлял, что проводит расследование и виновные в нём будут наказаны. Но, по примеру Турции, Азербайджан ничего не предпринимает и лишь вводит в заблуждение российскую сторону…

В сети имеется много информационных сообщений и версий, о том, что российский вертолет сбили турецкие военные во главе генералом Османом Эрбашом.

Считаю, что пришло время, чтобы турецкую национально-фашистскую организацию «Серые волки» объявили вне закона в Российской Федерации, за многократные провокации и преступления против России.

Возвращаясь к основной теме статьи, хочу с удовлетворением отметить, что к пятилетней годовщине 24 ноября 2020 года на базе Военно-космических войск РФ в Сирии был торжественно открыт памятный знак герою, его именем названа стоянка, с которой он уходил в последний полет. Есть в военном городке Хвеймине и улица Пешкова. Имя Олега Пешкова носит одна из школ Липецка, где он жил последние годы.

Поистине, герои не умирают, они становятся бессмертными!

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