Эксперт по энергетике Юшков: Китай может высвободить резервные запасы нефти, как требуют США, но только ради собственной выгоды

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24 ноября 2021, 14:19 Источник: "Экономика сегодня"

Нефтехранилище, Виктор Лисицын /globallook.com

Китай в ответ на требование Соединенных Штатов выразил готовность избавиться о части резервных запасов нефти для стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Однако сделает он это только получив определенные преференции от США.

Такое мнение высказал в интервью ФБА «Экономика сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Не уверен, что китайские власти согласятся на подобные вещи, только ради создания информационного фона и демонстрации доброй воли в сближении с Соединенными Штатами. Поэтому какие-то объемы Пекин может выпустить, но точно не значительные. Для высвобождения большего количества нефти в Китае Вашингтон должен пойти на какие-то уступки Пекину», – сказа эксперт. Юшков перечислил, какие преференции мог бы получить Пекин в ответ на требование США. «Соединенные Штаты, например, могут снизить ввозные пошлины на ряд китайских товаров и изменить торговую сделку, которую они так мучительно согласовывали год назад. Либо не критиковать Китай за историю с Гонконгом и по другим вопросам. Конечно, Вашингтон вряд ли пойдет на подобные уступки, поэтому мы, наверное, не увидим продаж на мировом рынке значимых объемов из стратегических запасов КНР», – добавил эксперт.

Напомним, вчера президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поручил министерству энергетики задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса.

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