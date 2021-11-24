Китайцы стали меньше рожать, и возможно – это следствие пандемии

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24 ноября 2021, 14:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

По недавним подсчётам, в 2020 году матери-китаянки родили всего 12 миллионов детей по сравнению с 2019 годом, где было рождено почти 14.7 миллионов. Аналитики в Пекине сравнивают это с коронавирусной пандемией. К тому же до сих пор неизвестно, как именно в КНР справились с «ковидной» бурей. Статистика умерших и заражённых очевидно занижена. Пандемия вполне могла сыграть свою злобную шутку с местным населением. Неизвестно и то, сколько именно людей пострадало во времена первой волны. Но другие специалисты связывают это дело не столько с вирусной атакой, сколько с политикой нынешней власти и экономической ситуацией. Поэтому доподлинно не ясно, что же именно здесь является правдой.

Например, в газете South China Morning Post аналитики сослались на исследования учёных из Народного университета, одного из самых известных вузов КНР. Социологи назвали причину падения рождаемости суровый кризис, порождённый инфекционным всплеском. Государственное статистическое управление опубликовало итоги переписи населения ещё в конце мая. В итоге перепись зафиксировала, что в стране сейчас живут 264 миллиона человек в возрастной группе от 60 лет. Она выросла с 2010 года на 5.44%. А вот группа от 15 до 59 лет напротив, уменьшилась до 6.79%. В соцсетях на это отреагировали довольно бурно. Сразу же повылезали комментаторы с обвинениями в адрес действующей власти. Они обвинили правительство в несправедливой политике по отношению к своему населению. Но эти посты были сразу же затёрты регуляторами интернета, а их авторы, вероятно, привлечены к уголовной ответственности.

Тем не менее, сотрудник Центра изучения Глобализации в Пекине Хуан Вэньчжэн решительно заявил, что Китай скоро вступит в период уменьшения населения. Он также отметил, что это может стать настоящим вызовом для китайской нации и создать череду проблем. Правительству так и не удалось решить проблемы с рождаемостью населения. Ещё в 2016 году в Пекине отменили директиву «Один ребёнок», заменив её на «двух». Но к росту рождений это не привело. В мае 2021 года власти объявили о новой доктрине, позволяющей рожать до 3-х детей. При этом, работающие женщины должны были получить гарантии своих прав, а также помощь в приобретении жилья. Но и это не привело ни к чему позитивному. Рейтинг рождаемости в КНР в 2020 году на женщину составлял всего 1.3 ребёнка, намного меньше рейтинга 2.1, необходимого для того, чтобы население не сокращалось.

По мнению экспертов, препятствием служит «зашкаливающая» цена воспитания ребёнка. Социолог Чжан Синьюй заявил, что на одного ребёнка нужно огромное количество финансовых затрат. Нужно обеспечивать дополнительные занятия, питание, поездки, не говоря уже о каком-то жилье. В соцсети, поддержанной агентством «Синьхуа», был проведён опрос на тему готовности граждан иметь троих детей. 29 000 из 31 000 ответили – «Никогда». Позже опрос был просто-напросто удалён местными властями.

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