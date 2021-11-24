Программа поддержки российских пенсионеров на фоне пандемии не привела к улучшению ситуации

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24 ноября 2021, 12:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

За полтора года пандемии выросло почти на 30% доля россиян, считающих свою финансовую ситуацию негативной. Больше всего в этом списке именно пенсионеров, прежде всего неработающих. Из-за крайне высокой инфляции им перестало хватать денег на покрытие собственных нужд. Пока молодые хоть как-то (и то не слишком хорошо) справлялись с трудной ситуацией, положение пожилых превратилось в критическое. Поэтому все правительственные доводы по поводу отмены индексации работающим пенсионерам выглядят неубедительными. К тому же с работой в стране давно большие трудности, и не только у пенсионеров или лиц предпенсионного возраста, но и у молодых.

В фонде «Общественное мнение» (также известном как ФОМ) провели опросы среди россиян на тему их материального положения. Исследователи сообщают, что малообеспеченным представителям социально незащищённых групп значительно сложнее найти какие-либо источники дополнительных доходов из-за своей низкой ресурсности. В ФОМ выяснили, что по сравнению с началом пандемии группа малообеспеченных лиц заметно пополнилась людьми старше 60 лет. Сюда же переместилась и та часть пенсионеров, у которых в условиях усиливающейся инфляции пенсии просто перестало хватать на жизненные нужды. В период апреля-сентября 2020 года среди малоимущих доля лиц старше 60 лет составляла 21%, то в октябрь 2020-го – по сентябрь 2021 года она достигла уже 27%. Таким образом, доля 60-летних выросла почти на 30%. Оценки из ФОМ просто поражают воображение. Из-за сложившегося положения резко уменьшается доверие к властям со стороны пенсионеров.

Не слишком помогла и президентская разовая выплата размером в 10 000 рублей. Она была назначена как раз в начале осени. Статистика была улучшена лишь на короткое время. При этом, материальное положение граждан в большинстве не изменилось. Буквально недавно Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2022-2024 годы. Там было чётко прописано об увеличении страховых пенсий по старости в следующем году на 5.6%, но это коснётся лишь только неработающих пенсионеров. Некоторые правительственные чиновники заявляют, что индексация пенсий неработающим – «не совсем справедлива». Однако мнение общественности по этому поводу совсем иное. Многие считают, что нынешняя поддержка со стороны властей явно недостаточна, учитывая катастрофический рост цен и непрекращающуюся пандемию коронавируса.

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