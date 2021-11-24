В России участились случаи агрессии школьных аутсайдеров

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24 ноября 2021, 06:35 Александр Крохмаль, Журналист

Ввиду усложнившейся ситуации с коронавирусом и общей напряжённости, в России начинают всё чаще появляться агрессивные аутсайдеры. Если раньше, лет 10 назад, эта проблема касалась в основном США и западных стран, то теперь всё это нахлынуло к нам. В этом году (как, впрочем-то, и в прошлом) произошло уже несколько попыток нападений на школы или учебные заведения со стороны подростков. Случай с психически больным стрелком Тимуром Бекмансуровым в Перми поставил на уши всю страну. Если бы не мужество младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, возможно число жертв в Пермском университете было бы куда более серьёзным. На данный момент Бекмансуров находится под следствием. Власти тщательно следят за его поведением. Но на этом нападения подростков и молодых людей на учебные заведения не закончились.

Нечто похожее могло произойти и в Казани, столице Татарстана. Буквально сегодня в ФСБ сообщили о задержании очередного подростка, планировавшего устроить массовый расстрел в школе. В ЦОС ФСБ сообщили, что вооружённое нападение предотвращено. По предварительным данным, по адресу проживания задержанного изъяли пневматическую винтовку, а также все имеющиеся средства связи, содержащие информацию о переделке данного оружия в боевое. Юный россиянин, будучи аутсайдером, планировал напасть на школу и вероятно устроить целую серию убийств. Возможно он это делал из-за якобы мести учащимся или из-за каких-то собственных побуждений. Очевидно, что юноша был болен (или сломлен) психически. Ещё интересно то, что у молодого человека был собственный куратор, некий Ярослав Овсюк из Украины. Кем именно является этот мужчина, пока неизвестно.

Ситуация с аутсайдерами требует решений, но при этом, на всеобщее обозрение её не поднимают. Никто не пытается глобально решать проблемы изгоев. Обычно по поводу этих людей говорят следующее: «Не ладит со сверстниками, значит слабак, а потому и сам виноват в своих проблемах». По мнению многих психологов и экспертов, в ВУЗах и школах необходимо особенно тщательно следить за учениками, отделяющимися от своих одноклассников, и в целом за теми, у кого наблюдается своеобразная «неконтактность» с коллективом. Обычно такие люди рискуют получить серьёзные психические расстройства, которые потом быстро перерастают в полноценные заболевания.

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