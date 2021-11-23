Абидосские иероглифы: искажённые древние символы или доказательство палеоконтактов?

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2021, 18:29 Александр Крохмаль, Журналист

История Земли давно написана и распространена по всем научным сообществам мира. Все мы прекрасно знаем, как появились первые люди, когда исчезли динозавры и куда именно делись мамонты после Ледника. Но что, если все эти теории – не более, чем вымысел отдельных людей? Ведь никто из нас не может говорить что-либо точное о нашей планете. Мы не видели даже земное ядро, а что уж говорить про прошлое время? К сожалению или к счастью, машины времени никто не изобретал, и потому мы имеем лишь только предположения, основанные на исторических летописях.

Примечательно то, что временами учёные находят такие факты, которые ставят в ступор современную науку. Возьмём к примеру, всевозможные письмена или рисунки, наталкивающие на присутствие в древнюю эпоху высоких технологий, в том числе и авиации. Самое интересное, что подобные изображения были найдены не где-нибудь, а на территории Египта. Данная находка получила соответствующее название – Абидосские иероглифы. Они расположены в храме, построенном ещё фараоном Сети I из XIX династии (13 век до н.э.). Иероглифы нанесены на правой стороне эпистелиона из песчаника, лежащего слева над вторым межколонным пролётом главного центрального прохода в первом храмовом зале.

Широкое внимание к находке было привлечено в 1997 году. Тогда многие уфологические газеты стали заговаривать о доказательствах существования палеоконтактов. (К тому же именно в том же году широко разросся фэнтези-сеттинг «Звёздные врата», фактически построенный на древнеегипетской мифологии). По словам доктора Рут Ховер, Абидосские иероглифы являются самым глобальным открытием за всю историю египтологии как науки. Уфологи поддержали слова Ховер и полностью согласились с её теорией. Ведь изображения действительно точь-в-точь напоминали рисунки современных летательных аппаратов. Исследователи чётко отметили наличие вертолёта, дирижабля, подводной лодки и планёра.

Однако серьёзные научные сообщества осудили уфологов и заявили об их некомпетентности. По словам египтологов, данные изображения лишь только похожи на современные аппараты. Они также отметили, что в те времена не существовало никаких летательных устройств даже в проекциях, не говоря уже про конкретные изобретения. Учёные считают, что прошедшие тысячелетия просто-напросто привели к искажению изображений. Также сыграла свою роль обрушившаяся штукатурка. И именно из-за этого иероглифы могли стать похожими на «всякие самолёты». Но всё же если посмотреть изображения внимательно, то можно отметить, что следов обрушения здесь не видно вовсе, и наоборот поражает невероятная чёткость данных иероглифов.

Также есть предположение, что все эти изображения – своеобразные «зарисовки» древних рыб. Если приглядеться получше, то можно увидеть далеко не аналоги летательных аппаратов, а нечто более интересное, относящееся к криптозоологии. Например, изображение гипотетической подводной лодки уж слишком тянет на рисунок гигантского кашалота. Другие же «конструкции» так же могут напоминать каких-нибудь морских существ.

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