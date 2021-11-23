Убийце собственной дочери дали всего лишь год лишения свободы

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23 ноября 2021, 12:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

17 ноября 2021 года состоялся приговор Видновского суда по делу очередного маньяка, на этот раз 83-летнего пенсионера, бывшего физика по имени Виктор Секрет. Он обвиняется в зверском убийстве собственной дочери Алины. Преступник нанёс ей не менее 20 ударов ножом. В семье его всегда считали не слишком адекватным и подозревали наличие у него психических заболеваний (голоса в голове, бесчувственность, повышенное внимание к своей персоне и т.д.). Но всех поразило даже не то, что Секрет не раскаялся и не принёс соболезнований, а несправедливо смягчённый приговор суда и реакция следователей. Всего год ограничения свободы было дано Виктор Секрету за жестокое убийство, совершённое им 20 июля 2021 года. Прокурор же просил ограничить свободу пенсионера по месту жительства. То есть, маньяк не будет изолирован, не будет заперт в соответствующем учреждении. Ему просто-напросто назначили «домашний арест». Это наказание многие считают слишком мягким и даже неразумным по отношению к преступнику.

В приговоре также не было указано чёткого адреса, где Виктор будет ограничивать свою свободу. Вопрос с пенсионером и его местом жительства был передан в руководство ФСИН. Следователи считают, что Секрет действовал в состоянии аффекта, и они даже не обращают внимания на показания родственников убийцы. А ведь родственники чётко давали понять, что Виктор совсем не адекватен, и возможно долгое время планировал убийство дочери. Накануне он даже пытался резать ножом холодное мясо и не объяснил причин своего странного поведения. Внучка Секрета и дочь убитой Алины Виктория признаётся, что опасается не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребёнка и всех остальных близких. Поначалу маньяк пребывал в СИЗО. Там ему была назначена психиатрическая экспертиза, но она ничего толком не показала. Один из психологов, выслушав трогательные рассказы старика, как раз и пришёл к мнению, что убийца действовал в «аффектном состоянии». 11 ноября меру пресечения Виктору Секрету поменяли, вначале на запрет определённых действий, а потом на подписку о невыезде. Вскоре его отпустили, и не куда-нибудь, а в ту квартиру, где он и убил свою собственную дочь.

Родственники обращались к представителям СК и выражали недоумение по поводу их решения отправить убийцу домой. «А если убьёт ещё кого-нибудь, что тогда?» - был задан конкретный вопрос. На что блюстители закона отвечали, что «если убьёт, то тогда и будут разбираться». Только потом уже сотрудники ФСИН определили старика в хостел. При этом, незадолго до оглашения приговора, Виктор даже приходил к нотариусу и пытался предъявить свои права на наследство убитой им дочери. Конечно же, по закону, никакое имущество ему не положено вовсе, так как наследник объявляется недостойным. Но всё же приговор, оглашённый 17 ноября, вверг семью Секретов в настоящий ужас. Родственники маньяка полагают, что властям нужно в срочном порядке пересмотреть его дело и назначить максимально суровое наказание. «У меня в голове не укладывается»,- возмущается внучка Виктора Секрета, «Год ограничения свободы – это даже не год условно. Теперь он свободный человек. Дважды в месяц будет отмечаться в инспекции и не посещать массовые скопления людей, которые он и так не посещал».

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