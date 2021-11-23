Намазы в метро

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 ноября 2021, 09:01 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

Фото: pixabay.com

Недавно в социальной сети увидел фото занимающихся намазом мусульман-гастарбайтеров перед поездом метро. Под этим фото была надпись: "Тут вопрос не в необходимости комнат для намаза. Тут дело в слабом знании ислама у самих мусульман. Фетву о путешествующих могли бы прочесть..."



Далее, шла дискуссия.



Разные мнения. Одни писали, что испугались бы такой сцены (приступы исламофобии действительно могут у некоторых людей обостриться в силу прошлых трагических событий в метро).

Другие выразили мнение, что необходимо штрафовать за такое. Были и ксенофобические рассуждения, вплоть до отправки этих гастарбайтеров на родину.

И все-таки, немало комментаторов высказали мнение о том, что молятся люди и не стоит им мешать.



Вот моё мнение на этот счёт.



Если это от безысходности, то действительно не стоит раздувать проблему.



Демонстративность молящегося, то есть, желание и радость от того, что человек показывает всем, что он общается со Всевышним - психологическая проблема. Такого человека не устраивает просто радость общения со Всевышним. Такой человек радуется тому, что все видят как он молится. Это некая проблемная демонстративность или истероидность. Именно благодаря ей некоторые идут в артисты. Но это в перспективе не является проблемой безопасности общества.



Проблема в другом. Если это некая демонстративность или истероидность со скрытыми мотивами, ведущими к проблеме безопасности общества. Тогда это нужно исследовать настолько, чтобы в последствии не приходилось расследовать.



Воистину глубоковерующий человек, согласно статистическим исследованиям по психологии религии, не любит демонстрировать другим как он молится.



А если намазы происходят в метро перед толпами пассажиров от безысходности, то ещё раз повторяю, что из этого не стоит раздувать проблемы.

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