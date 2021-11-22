Станет ли орловский секретарь «ЕР» Музалевский жертвой «январской революции»?

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22 ноября 2021, 16:13 Сергей Игнатьев

Заседание Госдумы. Фото: GlobalLook

Вы считаете, уважаемые читатели, что термин «январская революция» в применении к партии «Единая Россия» звучит слишком громко и не соответствует значимости события? А вот и нет! Давайте сделаем гипотетическую аналогию.

Представьте себе, что в нашей стране в течение месяца полностью меняется местная власть. Появляются новые губернаторы, новые представительные и исполнительные органы регионов, новые главы районов и местные думы или советы, меняются даже руководители самых низовых структур типа сельсоветов. И это все в течение месяца! Революция? На наш взгляд, очень похоже. Но если Октябрьскому перевороту 1917 года предшествовали Апрельские и иные тезисы, а также множество исторических событий, то вся будущая революционная составляющая января 2022 года в письменном виде уложилась всего в девять печатных строчек. Учитывая важность документа, частью которого они являются, приведем их полностью.

«Провести в январе 2022 года Конференции региональных и местных отделений Партии по избранию Секретарей региональных отделений Партии, Региональных политических советов и их президиумов, Региональных контрольных комиссий, Секретарей местных отделений Партии, Местных политических советов и Местных контрольных комиссий, а также Общие собрания первичных отделений Партии по избранию Советов (Секретарей), Ревизоров первичных отделений Партии, с учетом эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации, установив срок их проведения до 1 февраля 2022 года».

Это строчки из Решения Президиума Генерального Совета ВПП «Единая Россия» от 27 октября 2021 года «О проведении третьего этапа ХХ съезда ВПП «Единая Россия», которое было направлено во все региональные отделения партии.

Решение Президиума Генсовета ВПП Единая Россия от 27 октября 2021 г.







Формально может полностью смениться весь руководящий состав партии «Единая Россия», кроме ее федерального руководства. А для регионов наступят непростые времена. Дело в том, что на местах руководители местных и региональных отделений, вопреки Уставу партии «Единая Россия» занимают свои посты более двух сроков подряд. Приведем пункт 8.2.3.1. Устава партии «Единая Россия»: «Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность руководителя коллегиального руководящего органа, контрольно-ревизионного органа Партии, а равно – соответствующую должность в региональных, местных и первичных отделениях Партии более двух сроков подряд». Но занимают! И, что самое интересное, уже начинают проявлять чрезвычайную активность с тем, чтобы остаться в партийном руководстве хоть на еще один срок, хоть на год, хоть на несколько месяцев… И положения Устава партии, а также решения Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» в этой борьбе за место под политическим солнцем для них просто пустые слова, мешающие их спокойной и сытой жизни…

Одним из самых ярких представителей данной категории граждан является председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский.

Казус Музалевского

Леонид Семёнович Музалевский, которому через восемь месяцев исполнится 62 года, по данным его официальной биографии, возглавляет Орловское региональное отделение партии уже более десяти лет (с июня 2011 года).

О том, как с помощью каких интриг, ухищрений и использования пробелов в нормативных документах «Единой России» ему удалось при очевидном нарушении Устава партии, который в пункте декларирует общую норму относительно того, что два пятилетних срока – это максимум пребывания у власти секретаря любого регионального отделения партии, можно прочитать в материале под названием «Четыре срока Леонида Музалевского».

Леонид Музалевский







Казалось бы, все просто: в соответствии с пунктом 13.8.8.1. Устава, секретарь регионального отделения «является высшим должностным лицом регионального отделения Партии, избирается Конференцией регионального отделения Партии на срок полномочий Президиума Регионального политического совета из числа делегатов Конференции тайным голосованием на альтернативной основе (не менее двух кандидатур)». Ну а поскольку президиум регионального политсовета избирается сроком на пять лет, то вроде бы, если верить арифметике, считающей, что 5+5=10, то по прошествии десяти лет с момента избрания Музалевского секретарем реготделения, он должен покинуть свой пост. И должно это было случиться в июне этого года. Но тут в дело пошли другие науки: алгебра и химия. А в них законы совсем другие. Леонид Семенович Музалевский, при помощи химии, сумел убедить «ЕР» в том, что десять календарных лет – это отнюдь не десять лет работы секретарем отделения.

Итак, в связи с тем, что в мае 2011 года «добровольно – принудительно» сложил свои обязанности прежний лидер единороссов И.Я. Мосякин, Леонид Семенович Музалевский, как следует из его биографии, в июне «возглавил отделение партии». До конца полномочий президиума регионального политсовета оставалось менее пяти лет, так что необходимо было переизбрать президиум, провести конференцию и снова избрать секретаря. Поэтому срок с июня 2011 года до 7 декабря 2012 года он как бы не в счет, поскольку не пятилетний, а 17 – месячный. А 7 декабря Музалевского избрали секретарем, и первый срок начал исчисляться с этого времени. Но зачем Леониду Семёновичу пятилетний срок? Можно ведь сделать его четырехлетним, правда? И он, как неполный, также не в счет. И 23 декабря 2016 года Музалевский (уже в третий раз) переизбирается. Новый пятилетний срок полномочий членов президиума регионального политсовета истекал в декабре 2021 года, что совсем не устраивало Леонида Семеновича. И вот тогда была разыграна вся эта комбинация.

Политическая обстановка в Орловской области с приходом Андрея Клычкова несильно изменилась. Работать единороссам не стало сложнее, просто один коммунист во главе региона сменил другого (Вадима Потомского). Но тут Леонид Семенович Музалевский задействовал свои близкие связи с руководством «Единой России», основанные на личных взаимоотношениях с Владимиром Васильевым, в 2012 году возглавившим думскую фракцию «Единой России». Именно он, как утверждают осведомленные источники, сыграл не последнюю роль в судьбе Леонида Музалевского. В результате была разыграна многоходовая комбинация, призванная оставить Музалевского и секретарем регионального отделения, и председателем Орловского областного Совета народных депутатов.

Орловщина – уже давным-давно не имеет никакого отношения к «красному поясу». Местные коммунисты – это кучка политических импотентов. К тому же, ни один из них, и это подтверждается семилетним пребыванием у власти губернаторов-коммунистов, не был способен занять не то что должность заместителя председателя областного правительства, но и даже начальника департамента, начальника управления, да никакого начальника вообще! Практически все районы области возглавляются единороссами, количество депутатов в областном и городском советах исчисляется единицами. А в 2018 году (именно тогда была задумана реализованная в январе 2019 года комбинация) в орловском горсовете у «Единой России» было 30 мандатов, у коммунистов – 4, в областном совете у «Единой России» - 34 мандата, у КПРФ – 6. 22 главы районов из 24 были членами «Единой России» и по большей части входили в региональный политсовет. Три крупнейших города возглавляли единороссы, к этой же партии принадлежали один из двух сенаторов от региона и оба депутата Госдумы.

И вот в такой «сложнейшей и бедственной» политической и кадровой ситуации Леониду Семеновичу Музалевскому удается убедить партию в том, что орловские единороссы работают в условиях жесткой оппозиции к коммунистическому руководству региона (напомним, кроме Клычкова в руководстве региона нет ни одного представителя КПРФ). И поэтому ему, Леониду Семеновичу, необходимо получить беспрецедентные и исключительные полномочия. Во-первых, созвать внеочередную конференцию регионального отделения, во-вторых, досрочно прекратить полномочия президиума регионального политсовета, в-третьих – прекратить собственные полномочия (это, понятное дело, чтобы новый срок его личного руководства исчислялся не с 2016, а с 2019 года). А еще было испрошено высочайшее согласие на дополнительное стимулирование близких к Леониду Семеновичу партийцев. Для этого фактически прекращалась ротация членов регионального политсовета. По Уставу «Единой России» ежегодно нужно обновлять политсовет на 10%. Но Музалевскому нужно было сохранить свои кадры, и он, под предлогом мнимой «оппозиционости» получил разрешение увеличить практически вдвое число членов политсовета (до 80 человек) и его президиума (до 40 человек).

Александр Батищев, член регионального политсовета

Александр Васин

Алексей Егурнов

Поэтому теперь лично преданные Леониду Семеновичу граждане, бизнесмены, вместе с его родственниками бывшие директорами или учредителями семейных фирм, теперь стали членами регионального политсовета. За примерами ходить далеко не нужно. Открываем сайт орловской «Единой России» с фото и биографиями членов политсовета. На первой же странице видим фото: Батищев Александр Семенович - Генеральный директор ОАО "Перспектива", Секретарь первичного отделения Партии "Единая Россия" № 21 города Ливны Орловской области. Если кто-то думает, что активная партийная работа стала причиной его появления в политсовете, то он ошибается. Читаем между строк. В его биографии на сайте «Единой России» ни о каких пересечениях с семейством Музалевского не говорится. Но на самом деле он вместе с тестем Леонида Семеновича Музалевского Александром Владимировичем Красиловым был учредителем ООО "Исток", которое возглавлял сын главного единоросса Орловщины Дмитрий Леонидович Музалевский.

На той же странице нам попадается другой бизнесмен: Васин Александр Николаевич – директор ООО «Руста – брокер». Как вы думаете, почему на сайте «Единой России» его биография умещается в одну строчку? Все очень просто: вместе с женой Леонида Семеновича Светланой Александровной Музалевской и его тестем Александром Владимировичем Красиловым любезный Александр Николаевич является учредителем семейного ОАО «Автокомплекс - Орел». А еще он руководил или был учредителем не менее семейных предприятий Музалевских ООО «Пирелли – центр Орел», ООО «Автодиагностика» (с Л.С. Музалевским), ООО «МАКСАВТО – ОРЕЛ» (с сестрой жены Музалевского Татьяной Красиловой), ЗАО «Орелтрансэкспедиция» (с Л.С. Музалевским) и др.

Спускаемся чуть ниже по списку. Вот Егурнов Алексей Дмитриевич, в биографии которого указано только то, что он генеральный директор ООО «Техавтосервис». Это правопреемник ЗАО «Техавтосервис», в котором гражданин Егурнов учредительствовал вместе с Л.С. Музалевским. А самое интересное то, что он же и сейчас работает генеральным директором ООО «Финальянс», учредителями которого в настоящее время являются жена секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского Светлана Александровна Музалевская и гражданка Егурнова Елена Альбертовна. Кстати, ООО «Финальянс», как выяснили «Орловские новости», в годы пребывания Леонида Музалевского во главе партийной организации и областного совета то есть с 2011 по 2021 годы получила госконтракты на 65 206 885 рублей. В большинстве конкурсов конкурентов у «ФинАльянса» не было. Из 88 аукционов, в которых участвовала фирма, в 71 она была единственным участником (81% контрактов).

Дальше мы искать не стали: введение под предлогом «работы в оппозиционном регионе» в региональный политсовет партии «Единая Россия» трех бизнесменов, теснейшим образом связанных с семьей секретаря регионального отделения партии «Еднная Россия» Леонида Музалевского – уже само по себе как минимум аморально. Кстати, что говорится об аморальных действиях в Уставе партии «Единая Россия»? Вот пункт 5.3.5. Члены партии должны «в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подать в отставку со всех партийных должностей».

Защитит ли Леонид Семенович свою честь и достоинство, или подаст в отставку? Скорее всего ни то, ни другое. Он просто промолчит, надеясь на московских покровителей.

Ведь именно московские покровители разрешили ему и расширение политсовета до 80 человек (его область в 700 тысяч человек населения приравняли к Санкт-Петербургу (86 членов политсовета) и Краснодарскому краю (88) Но это ведь субъекты Федерации с населением более 5 миллионов человек!

В общем, в результате всех, на наш взгляд, не соответствующих и духу и букве партийных нормативных документов и партийной этике действий, 31 января 2019 года президиум Орловского регионального политсовета партии «Единая Россия» был досрочно распущен, был скомпонован новый политсовет, а Музалевский получил возможность оставаться у руля парторганизации (вопреки уставным нормам) на срок более 10 лет. Что он и делает в настоящее время. Во всяком случае, до января 2022 года.

Мы видим, что Устав партии «Единая Россия», несмотря на видимую строгость и доходчивость, имеет большую степень свободы трактовок. Но интересно, что Леониду Семеновичу Музалевскому почему-то прощаются нарушения устава партии.

Ну а нам устав не писан

Основным законом любой политической партии, отметим еще раз, является ее устав. В случае с «Единой Россией» это довольно обширный документ, изменявшийся и дополнявшийся, но в целом достаточно понятно регламентирующий внутрипартийную жизнь и взаимоотношения партии с обществом. Есть, правда, в нем положения, которые допускают расширительное толкование, есть и возможность уйти от ответственности за нарушение уставных норм. И этим всегда, причем с большим успехом, пользовался Леонид Семенович Музалевский. Примеров свободной трактовки устава в Орловском региональном отделении достаточно много. Приведём лишь один яркий и ставший резонансным пример.

7 апреля 2021 года в отношении мэра города Орла, члена президиума Орловского регионального политсовета партии «Единая Россия» Юрия Николаевича Парахина Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). В соответствии со ст. 146 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации Юрий Парахин, как лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, был по истечении суток уведомлен об этом факте. О возбуждении уголовного дела в отношении мэра Орла, члена высшего регионального органа «Единой России» был незамедлительно уведомлен и руководитель этого органа – Леонид Семенович Музалевский. По имеющейся информации, Юрий Парахин и Леонид Музалевский в течение более чем месяца скрывали сам факт возбуждения уголовного дела в отношении члена президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Скрывали и от других членов политсовета, и от московского руководства, и от общественности.

Правомерны ли действия секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского, соответствуют ли они Уставу партии «Единая Россия»? Нет! В данном случае Устав партии был нарушен. В соответствии с Уставом политической партии «Единая Россия» Леонид Семенович Музалевский должен был в ближайшие дни после даты возбуждения уголовного дела (7 апреля) созвать политсовет или президиум регионального политсовета и в соответствии со ст. 4.4.4. Устава приостановить членство мэра Орла в «Единой России». Цитируем основной документ «ЕР»: «Членство в Партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению органов, перечисленных в п. 4.2.1 настоящего Устава». Для Парахина таким органом является региональное политическое отделение, политсовет или президиум политсовета Орловского отделения «Единой России». Но Леонид Музалевский сорок дней не принимал решения о созыве регионального политсовета для приостановления членства Парахина в партии. И лишь после того, как сообщение о возбуждении уголовного дела было опубликовано FLB.RU и о событии узнали в центральном аппарате «Единой России» (хотя и тут была выдержана недельная пауза) членство мэра Орла было в партии приостановлено.

Никакого наказания за нарушение Музалевский не понес. И снова немедленно нарушил Устав партии «Единая Россия». Есть одно интересное юридическое положение: членство в партии приостанавливается для партийцев в случае назначения на отдельные государственные и иные должности (судьи, уполномоченные по правам человека и пр.). В Уставе партии «Единая Россия» (п.4.4.1) говорится о том, что в этом случае гражданин обращается с письменным заявлением, его членство приостанавливается, а сам он получает статус сторонника партии.

На сайте ЕР Юрий Парахин, обвиняемый по статье о совершении тяжкого преступления с санкцией до 10 лет лишения свободы, фигурирует как член Президиума Регионального политического Совета

Добровольное приостановление членства по заявлению Уставом предусмотрено лишь для лиц, уходящих на особые государственные или иные должности. Юрий Парахин, чья новая должность к «особым» точно не относится, да и приобреталась по постановлению СКР, и именовалась в то время «подозреваемый», никаких «добровольных заявлений» делать не мог.

Но 17 мая 2021 года, Леонид Музалевский, вопреки Уставу партии, публично заявил, что причиной приостановления членства подозреваемого в преступлении мэра Орла в «Единой России» было не возбуждение уголовного дела, как это положено по уставу, а его личное заявление: «Юрий Николаевич сам написал заявление. Он добровольно принял решение приостановить свое членство, пока не будет решения суда или следственных органов о передаче его в суд или же закрытии уголовного дела». Но в разделе 4.4 Устава «Единой России», трактующем приостановление членства в партии, нет такого пункта как подача для человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело, «добровольного личного заявления». А вот само возбуждение уголовного дела как повод для немедленных действий – есть!

А по большому счёту мэр уже давно должен был быть исключен из партии «за действие, дискредитирующее Партию, или иное действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам Партии». С тем, что действия Парахина в 2018 – 2021 годах нанесли «Единой России» гигантский ущерб, спорить никто не будет. Но Музалевский молчал и молчит. Нормы партийного устава для него, видимо, не существуют… Самое удивительное, что действиям секретаря Орловского регионального отделения «Единой России», сорок дней скрывавшего факт привлечения члена президиума регионального политсовета и мэра Орла к уголовной ответственности и допустившего приостановление его членства в партии не на основании решения следствия, а по «личному заявлению», не дали никакой оценки.

Продлить нельзя в отставку

Сейчас, после решения Генсовета ВПП «Единая Россия» о проведении в январе 2022 года региональных конференций с выборами секретарей реготделений, разосланного 27 октября всем региональным отделениям партии, счет для Леонида Семеновича Музалевского пошел на дни. По имеющейся информации, это решение оказалось настолько неожиданным для него, что ему понадобилось больше двух недель для того, чтобы собраться с небогатыми и нерадостными мыслями.

16 ноября он безуспешно посетил столицу. Не в том смысле что не доехал до нее, а в том, что ему не удалось получить никаких заверений и тем более гарантий сохранения за ним поста секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» даже до конца июля 2022 года, когда он рассчитывал созвать региональную партконференцию. Конечно же, он уже привык, что ему идут навстречу, что для него делаются исключения, немыслимые для других регионов. Но здесь ситуация другая: решение Президиума генсовета ВПП «Единая Россия» обязательно для всех, и никакой легальной возможности остаться на своем посту у Музалевского не будет. И теперь все будет зависеть от того, где партия поставит запятую: «Продлить, нельзя в отставку», или «Продлить нельзя, в отставку!».



Соратники Музалевского предлагают ему различные варианты решения вопроса. Первый – это инициировать поправки к Уставу, либо издание некого документа, который в государственном документообороте именуют подзаконным актом. Что греха таить, в нашей истории были случаи, когда подзаконные акты либо блокировали сами законы, либо делали из них недопустимые исключения.

Как вам такая ситуация? Вроде бы, декларируя обновление, приход новых руководителей на посты региональных партийных лидеров, Генсовет принимает такое решение (как методическое указание к проведению выборов): «В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в ходе проведения в январе 2022 года Конференций региональных и местных отделений партии по избранию секретарей региональных отделений партии считать временно утратившим силу пункт 8.2.3.1. Устава партии «Единая Россия». И все! Музалевский и сотни руководителей региональных и местных отделений «Единой России», которые сидят в секретарях по два с лишним срока смогут «обнулиться» и возглавлять свои ячейки еще по пять лет как минимум.



Второй вариант – это уже опробованная схема исключения из общей практики. Используя налаженные личные связи и неформальные отношения, получить разрешение «в связи с особо сложной работой в условиях оппозиционного региона» баллотироваться еще на один пятилетний срок. Все знают, что «орловские оппозиционеры – единороссы» - это фикция. Но если удалось один раз, может быть, и во второй проскочит?

Третий способ – перенести конференцию на июль, но уже мотивируя этот перенос тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановкой в конкретной Орловской области.

Ну а крайний вариант – поставить во главе парторганизации статиста, абсолютно преданного и зависимого от Музалевского человека типа депутата облсовета Олега Кошелева. Да, у него есть «скелеты в шкафу» в виде принуждения родителей к дополнительной оплате занятий во вверенном ему муниципальном предприятии, или продвижение к миллиардным госконтрактам своего помощника Маркина. Но в целом для Музалевского это человек абсолютно управляемый, который смог бы помочь ему в согласованный небольшой период руководства облсоветом (до августа 2022 г.) монетизировать семейные предприятия, экономические показатели которых шли вверх исключительно в связи со служебным положением Леонида Семеновича. Такая «монетизация» уже идет. После публикаций в СМИ исчезло ООО «Исток», которым руководили сын и тесть Музалевского, а бизнесменам стали поступать предложения о приобретении других семейных активов.

Но чем шире идёт «кампания по монетизации», тем больше проблем возникает у семьи Музалевского, причем, судя по имеющимся публикациям, проблем с действующим законодательством. Федеральные и региональные СМИ не раз обращались к теме перехода крупнейшего транспортного предприятия Орловской области «ОАО «Автоколонна – 1141» в семейную собственность Музалевских, рассказывали о том, как «странно» оно приватизировалось, как документы об этой «приватизации» после попытки журналистов выяснить, получило ли государство финансовые средства за «Автоколонну- 1141» исчезли из архива. А недавно, в связи с наличием предложений по продаже правопреемника «Автоколонны – 1141» - семейного ООО «САЛС – М» (расшифровка – Светлана Александровна, Леонид Семенович – Музалевские) были проведены проверки, в результате которых выяснилось, что из шести гектаров городской земли, которыми пользуется уже несколько лет ООО «САЛС – М», полтора гектара вообще никак не оформлялись. А это, естественно после оглашения результатов процессуальных проверок, уже железный повод для возбуждения уголовного дела. Полтора гектара уведенной «за бесплатно» городской земли – это не какие-то прихваченные дачником полсотки у забора…

Поэтому для Леонида Семеновича сегодня на кону стоит многое: хорошая прибавка к хорошей пенсии никому не мешала, но и ее, и самой пенсии может и не быть…

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