Коротченко: российские спецслужбы получили новую информацию о трагедии с «Курском»

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 ноября 2021, 13:07 Александр Саргин

Фото: соцсети

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с подводной лодкой НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов, который в то время командовал Северным флотом.

Напомним, что, согласно официальной версии, причиной трагедии на АПЛ «Курск» стал взрыв торпеды на ее борту, от которого, сдетонировав, взорвался и боезапас.

Однако адмирал Попов сегодня сообщил, что столкновение с подводным кораблем НАТО пришлось на носовую часть «Курска», после чего был поврежден торпедный аппарат, произошел взрыв, началось затопление первого отсека, и наша АПЛ ударилась о дно. Но почему экс-командующий Северным флотом поделился этой информацией спустя двадцать с лишним лет?

«Я думаю, - сообщил «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко, - что эти высказывания адмирала Попова стали сегодня актуальными в связи с вновь полученными данными, которые позволяют России поднять вопрос о том, что виновником трагедии была подводная лодка США, которая осуществляла слежение за ней. Очевидно, что новая информация, видимо, полученная по каналам спецслужб, позволяет уже сегодня поднимать вопрос в том числе и о пока не обнародованных аспектах той памятной трагедии».

Напомним, что атомная подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров в 175 километрах от города Североморск. Трагедия, которая произошла 12 августа 2000 года во время учений, потрясла нашу страну, ведь тогда погибли все 118 членов экипажа.

«Если спустя столько лет этот вопрос снова актуализируется, это может быть связано только с одним: российская разведка получила новые факты, которые позволяют делать такой вывод», - заключил полковник Игорь Коротченко.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости