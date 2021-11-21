Трейлер «Ну Погоди» в Youtube «завоевал» более 6 тысяч дизлайков

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21 ноября 2021, 21:35 Александр Крохмаль, Журналист

YouTube

Ни для кого уже не секрет, что многое из того, что мы видели ранее – сейчас подвергается «ремастерингу» и ремейкам. Только вот иногда это получается не слишком хорошо, а даже наоборот.

Возьмём хотя бы в пример «Каникулы в Простоквашино», который стал для нас всех спасением от скуки в детстве. Но как только режиссёры и современные 3д-художники взялись за ремейк, то получилось так, что большая часть зрителей просто-напросто отказались от просмотра данного мультфильма. Никому не понравилось обилие всей этой «современщины», особые словечки в стиле пост-модерн, отсылки к американскому кино и чрезмерная компьютерная графика.

Впрочем, с «Ну Погоди! Каникулы», ремейк которого выходит уже скоро (в декабре 2021 года), - точно такая же история. Более шести тысяч дизлайков и отключённые комментарии в Youtube. Вот что получили создатели новой версии культового мультфильма (или даже лучше сказать – мультсериала). Прочитать, что именно думают пользователи в Youtube – попросту невозможно, так как комментариев отключены. Но на данный момент число дизлайков к трейлеру уже приближается к отметке в 6.5 тысяч. Из лайков же всего только 1 тысяча. Получается, что большая часть ценителей попросту невзлюбила этот фильм уже по ролику. И страшно даже представить, что будет тогда, когда фильм появится на экранах.

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