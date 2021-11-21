Как предки поляков 500 лет назад пытались захватить Русь

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 ноября 2021, 21:27 Вадим Кулинченко,

Когда сегодня я слышу со стороны Польши и Прибалтийских стран об агрессивности России, у меня невольно возникают вопросы – А учились ли руководители этих стран в школе и какие отметки у них были по истории?

Вся риторика правительств Польши и Прибалтийских государств направлена на обвинение России в агрессивных планах против них. Если вспомнить историю, то это похоже на вора, который украл шапку и кричит – «Держи вора!»

Не их ли потомки ещё 500 лет назад, не говоря о Смуте на Руси, пытались покорить Русь с Запада, науськивая её соседей с юга? Нынешняя ситуация напоминает времена Ливонской войны 1558-1583 годов, когда Речь Посполитая, захватывая земли Руси, науськивала на неё и другие государства.

Этот период известен многими фактами сопротивления русского народа захватчикам. Здесь и героическая защита города Великие Луки осенью 1580 г., когда город не покорился войскам польского короля Стефана Батория. Не добившись здесь желаемого результата, пополнив армию, Стефан Баторий в феврале-марте 1581 г. двинул войска на Холм, Старую Руссу и взял крепость на реке Великая. Отсюда он направил польско-венгерские войска к древнему Пскову.

Чтобы ошеломить защитников города Стефан Баторий решил устроить парад у стен осаждённого Пскова. Смотр 50-ти тысячного (по многим источникам 100 тысячного – В.К.) польско-венгерского войска был призван ошеломить защитников Пскова. Блестели на солнце алебарды, горели ярким пламенем позолоченные ножны сабель, блестел шёлк костюмов немецких стрелков. Со стен без страха смотрели на них русские воины, а пушкари посылали гостинцы захватчикам в виде раскалённых ядер. Парад не удался.

В конце августа войско Батория предприняло несколько штурмов против 20-ти тысячного гарнизона. Руководил обороной Пскова князь Иван Шуйский. Врагу вроде удалось ворваться в город, взорвав Покровскую и захватив Свиноборскую башни, но город захватить не удалось. Защитники Пскова, в том числе пришедшие им на помощь женщины и подростки, сумели создать новую деревянную стену, засыпать её землёй и камнями, и в яростной схватке отбить натиск солдат Батория. Псковитяне даже сумели подорвать захваченную осаждающими Свиноборскую башню и создать панику в стане врага.

В октябре 1581 г. польско-литовско-венгерское войско предприняло несколько дневных и ночных штурмов Пскова, но каждый раз терпело неудачу. Псковичи выдержали более 30 штурмов!

Ко всем бедам войска Батория прибавились нехватка провианта, на исходе были боеприпасы, пришли и прочие напасти, в том числе и плохая погода. Все эти невзгоды подтолкнули захватчиков к мысли о нападении, на Печерский монастырь. В монастыре они намеривались пополнить свои запасы продовольствия, пороха…. Но затея не удалась.

В течение двух недель крестьяне, ремесленники и монахи, 200 стрельцов, севшие в осаду в монастыре, отбивали штурмы завоевателей. Печерский монастырь, героическую защиту которого 440 лет назад мы отмечаем 28 ноября, выдержали натиск противника, нанеся ему существенный урон. «Тамошние монахи творят чудеса храбрости и сильно бьют немцев» - писал очевидец.

Но всё-таки Ливонская война 1558-1583 годов окончилась неудачей для русских. Изнурительная борьба с коалицией государств, бесчинства опричников внутри страны вызвали перенапряжение всего русского государства. И только героическая оборона Пскова в 1581 году сорвала поход Стефана Батория вглубь Московского государства. Россия по перемирию с Польшей (1852 г.) и Швецией (1583 г.) потеряла все свои приобретения в Ливонии.

Защита Пскова и Печерского монастыря 440 лет назад является одной из героических страниц истории русского народа, о которой мы должны помнить всегда. Напоминать о ней спесивым полякам и прибалтам, предки которые зарились на русские земли и которые сегодня брызжут слюной в наш адрес!

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