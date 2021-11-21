Что распыляют самолеты над нашими городами?

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21 ноября 2021, 19:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

Одной из самых загадочных версий того, как в Россию (и не только) попал коронавирус, является та, что он… просто упал с неба. В буквальном смысле этого слова.

Сторонники так называемой теории химтрейла уверены, что, выполняя задание «мирового правительства», над землей курсируют некие спецсамолеты, а, возможно, и другие летательные аппараты, которые распыляют невидимые, неощущаемые и неосязаемые химические вещества, а то и вирусы, в том числе и распространившийся по всей планете COVID-19.

«На самом деле при распылении с самолета какого-то вещества очень тяжело рассчитать, куда всё это полетит, - разъяснил «АН» главный редактор портала «Авиа.ру», эксперт авиаотрасли Роман Гусаров. - Когда ты, условно говоря, выплескиваешь что-то из ведра в окно со второго-третьего этажа, то примерно понимаешь, куда это плюхнется. Но распылять что-либо с самолета, который летит на огромной скорости, на большой высоте, где вещество тут же превращается в пар, и его может сдуть на сотни, а то и тысячи километров… Да оно однозначно не долетит до земли в нужную точку!»

В нашей стране о «химтрейле» впервые заговорили в 90-е годы прошлого века, когда один уфолог пообщался со своим коллегой из США во время подготовки материала о разбившемся на Тянь-Шане «корабле пришельцев». Американец тогда рассказал нашему о том, что во время войны во Вьетнаме их военные с самолетов распыляли над джунглями иодид серебра для того, чтобы вызвать обильные дожди и размыть инфраструктуру партизан. Наши уфологи, судя по всему, преломили эту информацию, а также расширили и по-своему углубили ее.

«Не думаю, что вброс о теории химтрейла специально был кем-то организован, - продолжает главред «Авиа.ру», - просто бывает так, что в чью-то больную голову приходит некая идея. Например, сейчас ее пропагандирует полковник Квачков, ну, тот бывший спецназовец, который обвинялся в покушении на Чубайса. Я просматривал одно видео, где он буквально впаривает эту теорию! Так что тут, скорее всего, получилось так, что кто-то что-то придумал, где-то рассказал, хайпанул, а дальше идея пошла в народ и стала популярной».

Напомним, что полковник Квачков так и говорил в одном из интервью: «Люди, будьте бдительны и опасайтесь в жару кондиционеров, расположенных в общественных местах, а особенно - на транспорте!»

Примечательно, что даже оставляемый реактивными самолетами инверсионный след, который образуется в условиях, когда горячий влажный воздух из реактивного выхлопа смешивается с окружающим воздухом низкого давления и низкой температуры, сторонники этой теории трактуют как «специальные выбросы». Более того, приверженцы таких взглядов полагают, что и коронавирус пришел к нам таким образом.

«Да, многие видят, что вот, летит самолет, а за ним остается какой-то белый след, - приводит пример в разговоре с «АН» авиаэксперт, - но ведь этому уже давно есть объяснение, и неужели трудно найти его в Интернете? Что касается теории распыления «специальных» веществ, то тут надо учитывать и их концентрацию, и высоту, и все нисходящие и восходящие потоки ветра… И вообще, эти вещества могут либо просто не достигнуть поверхности, либо улететь к самим злоумышленникам».

По словам главреда портала «Авиа.ру», у нас метеорологи до сих пор не могут со стопроцентной вероятностью сказать, будет ли через два часа дождь, а если да, то в каком районе Москвы. «Хотя вроде бы рассчитывают, как идут тучи, откуда дует ветер и т.п., а потом смотришь - не совпало», - напоминает он.

Эксперт удивляется, это каким же надо быть «снайпером», чтобы распылить какое-то вещество, допустим, за 200 километров от Москвы - и чтобы оно точно попало на какой-то объект в столице, скажем, Госдуму или Кремль?! «Поэтому я отношусь к так называемой теории химтрейлов как к очередному бреду, который распространяют малообразованные люди и который даже технически невозможно реализовать», - заключил Роман Гусаров.

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