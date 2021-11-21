Роснано угрожает дефолт – почему молчит Чубайс

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21 ноября 2021, 12:27 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В наступающий понедельник, 22 ноября, страна войдет в изменившейся экономической действительности. Бывшая госкорпорация Роснано, ныне институт развития, входящий в ВЭБ, фактически расписалась в том, что свои многомиллиардные долги обслуживать сил больше нет.

АО Роснано (100 процентов акций у государства) опубликовало на своем сайте, что 19 ноября провело встречу с кредиторами. Обсуждались «сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», - говорится в сообщении. 19 же ноября Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано», общий объем которых составляет 71,6 миллиард рублей.

Фактически состояния этой «конторы Никанора» можно назвать клинической смертью: долги везде, долги кругом… Конечно, государство в теории может вновь выдать очередные госгарантии, что отсрочит смерть уже умершего пациента, но будет ли – вот в чем вопрос? Впустую растраченные под красивые слова огромные бюджетные ресурсы уже не вернуть. Отец-основатель всей этой богадельни, всю свою короткую жизнь сосавшую государственный бюджет, Анатолий свет Чубайс, спрыгнул с поезда ещё в прошлом году.

Сколько же закачано в производство каких-то никому не ведомых нанотрубочек и прочих чудес? Почти полтриллиона рублей с 2007 года, года основания этого кошелька Чубайса, наполненного нашими налогами: напрямую из бюджета 186,3 миллиарда и еще 252 миллиарда в виде госгарантий. Почему бы и не поорать на новогоднем корпоративе: «Денег у нас до …!»?! Но вот почему этот оратор до сих пор не отвечает за свои «достижения»?

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