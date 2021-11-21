Большинство американцев недовольны Байденом

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21 ноября 2021, 11:50 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Поддержка 46-го президента США заметно поубавилась за все предыдущие годы. 20 ноября аналитики зафиксировали самую низкую отметку его популярности, которая составила всего 36%.

Это настоящий антирекорд для действующего лидера Соединённых Штатов. К тому же резко снизилась популярность Демократической партии, находящейся у власти в стране. Многие американцы снова стали грезить о временах «доброго дедушки Трампа», который, по их мнению, действительно держал страну «на высоте» и достойно правил. Уровень критики нынешнего руководителя Джо Байдена взлетел до 53%. Данные результаты означают только одно – Байден стремительно теряет доверие.

Тем не менее, сам президент, похоже, слишком верит в себя и продолжает упорствовать. Сегодня он заявил, что собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. В СМИ уже отметили, что Байдену «низкий рейтинг – не помеха». Однако в соцсетях уже собираются целые группы комментаторов, которые высказывают недовольство по поводу нового срока. В основном это сторонники бывшего лидера США – Дональда Трампа. Как они утверждают, Байдену следовало бы вовсе отойти от руководства страной, так как он совершил достаточно ошибок во время правления. Одной из них они считают вывод американских сил из Афганистана.

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