По мнению правозащитников, в Сингапуре установилась «цифровая диктатура»

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20 ноября 2021, 22:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото из открытых источников

Сингапур считается одной из развитых стран мира. В 2021 году государство заняло четвёртое место в рейтинге мировых финансовых центров от компании Yen Group и шестое место в рейтинге цифрового качества жизни от VPN Surfshark. Однако в плане свободы и демократии здесь всё не так просто.

В рейтинге свободы слова Сингапур занял аж 160-е место, и это из 180-ти. Безусловно, здесь нет бедных, и практически все жители обладают огромным достатком. Но при этом, свобода слова и демократия в этой стране попросту отсутствует. Власти в буквальном смысле контролируют всё. Любые оппозиционные настроения пресекаются. Местные активисты, выступающие за демократические идеи, уже не раз оказывались в тюрьмах, благодаря быстрому реагированию силовиков.



Во всём остальном – эта страна уже напоминает «державу будущего». На улицах запустили беспилотные автобусы. Столицу постоянно патрулируют роботы-полицейские, транслирующие данные в местные органы власти. Большинство складов и фабрик давно перешли к системам автоматизации. Уровень преступности снизился до предела. Для общения с пожилыми людьми и для доставки товаров здесь тоже используют роботов. Ещё в 2014 году премьер-министр Ли Сяньпун заявлял, что «Сингапурцы должны быть умной нацией». Этим он объяснял свою поддержку глобальной цифровизации всего государства. Высокие технологии активно используются и в нынешние времена пандемии. Правда в прошлом году власти обещали, что данные из приложений для отслеживания используются только в медицинских целях. Но недавно они признались, что некоторые сведения могут передаваться силовым ведомствам.



За состоянием людей и за их движениям роботы следят всё активнее. С сентября один из районов стали патрулировать усовершенствованные дроны Xavier, которые могут фиксировать любые нарушения, и сразу же передавать в госорганы. Они могут отслеживать, как курящих в неположенных местах, так и тех, кто собирается протестовать против власти. С начала пандемии в некоторых парках стали использовать роботов-собак, которые фиксировали соблюдение социальной дистанции. По мнению оппозиционеров, подобная технократия рискует превратить государство в огромный концлагерь, причём «коменданты» будут сидеть где-то вдали и полностью контролировать жизнь каждого «узника». Представители местных демократов считают, что «цифровая диктатура» не должна поработить Сингапур, и надеются, что когда-нибудь весь этот «техно-кошмар» закончится.

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