Вассерман: если Гаркалин и был привит, то, возможно, чем-то не тем

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20 ноября 2021, 19:55 Александр Саргин

Фото: russianteleweek.ru

20 ноября ушел из жизни народный артист России Валерий Гаркалин. Смерть наступила от последствий заражения коронавирусом. Напомним, что актер был привит, потому что после двух перенесенных инфарктов, по возможности, старался следить за своим здоровьем, хотя это получалось далеко не всегда.

«Если Гаркалин и был привит, то, возможно, чем-то не тем, - сначала предположил в разговоре с «АН» депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. - Я знаю, что многие деятели искусств предпочитают прививаться за пределами Российской Федерации какими-нибудь зарубежными препаратами для того, чтобы потом было легче выезжать за рубеж».

Как рассказала СМИ Ника Гаркалина, дочь актера, ее папа был сторонником прививок и еще летом, подстраховавшись от возможной болезни, использовал вакцину «КовиВак», однако антитела в его организме так и не образовались. После этого он еще дважды вакцинировался «Спутником V», но все-таки заболел, и через полтора месяца его не стало. По словам дочери актера, тяжелое течение коронавируса было обусловлено сопутствующими заболеваниями.

«К сожалению, подобное бывает, - продолжил Вассерман, - и я выражаю семье Валерия Гаркалина свои искренние соболезнования. По известным мне сведениям, «КовиВак» обеспечивает генерацию антител примерно у 14 человек из 15. Что касается вакцины «Спутник V», то она обеспечивает генерацию антител у 19 из 20 человек. Похоже, Гаркалину действительно не повезло, что у него оказался настолько слабым механизм иммунитета и всё это не сработало. К сожалению, подобное, хотя и редко, но все-таки бывает».

Как признавался сам Валерий Гаркалин, он был не против выпить в хорошей компании, хотя здоровье у него, напоминаем, было подорвано не только инфарктами, после которых он впадал в кому, но и постоянными переездами, гастролями и стрессами. А ведь любой медик скажет, что вакцинация – это не панацея, и если человек не ведет здоровый образ жизни, у него ненормированный рабочий день, а его организм постоянно подвергается критическим нагрузкам, то это может кончиться печально. А тут еще и возраст…

«Что касается зарубежных вакцин, - констатирует Анатолий Вассерман, - то, например, при вакцинации «Пфайзером» генерация антител обеспечивается у девяти человек из десяти, а, скажем, от вакцины от «АстраЗенека» – у трех из четырех. То есть из всех массово применяемых в Европе вакцин худшей является именно «АстраЗенек».

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