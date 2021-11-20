Психолог: после Цхинвала наши мало дали Саакашвили

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20 ноября 2021, 17:00 Александр Саргин

Фото: союзженскихсил.рф

Михаила Саакашвили в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори.

Так что вокруг нелегкой судьбы экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины продолжается нескончаемый хайп. Напомним, что он объявил голодовку после того, как 1 октября был задержан в Грузии, куда нелегально вернулся после восьми лет отсутствия.

Во время «отказа» от еды Саакашвили покупал в тюремном магазине каши, овощи, натуральные соки и детское питание в неимоверных количествах. 14 ноября экс-президент Грузии продемонстрировал своему личному врачу, что не имеет сил подняться с кровати, а 18 ноября во время встречи с адвокатами настолько удачно упал в обморок, что его транзитом через реанимацию перевезли в вышеупомянутый многопрофильный госпиталь.

Кадры передвижения автоколонны с реанимобилем в прямом эфире транслировал один из грузинских телеканалов (что до боли напомнило транспортировку «берлинского пациента»). Кстати, при обследовании врачи обнаружили у экс-президента Грузии энцефалопатию Вернике – заболевание, характерное для хронических алкоголиков, после чего он дал согласие на перевод в госпиталь и прекратил голодовку.

«А ведь Саакашвили достаточно грамотный и расчетливый человек, - поделился своим мнением с «АН» профессор психологии Борис Хигир, - но он постоянно, что называется, косит под дурачка. Это самый настоящий клоун в цирке, и все это – обычные, дешевые игры. Но сегодня у него ничего не получается, и он везде терпит фиаско. Его кураторы дают ему задание, он старается, а никакого выхлопа нет, потому что люди поняли, что это за тип».

Профессор психологии подчеркнул, что Саакашвили является «завербованным» западными спецслужбами «клиентом», но последнее время он «не оправдывает надежд»: например, на Украине он хотел прыгать с 12-го этажа, но это не возымело никакого эффекта. «Скажу больше: Саакашвили и Зеленский – это братья по жестокости. Правда, Саакашвили жестче», - полагает психолог.

Отметим, что прекративший голодовку экс-президент Грузии потребовал встречи с консулом Украины, более того, он выступил с призывом к Вашингтону защитить его, а если США ему не помогут, это, по его словам, будет «страшным сигналом» всем политикам и людям с прозападными взглядами на территории бывшего СССР.

«Когда Саакашвили напал на Цхинвали, - напомнил Борис Хигир в разговоре с «АН», - то наши ему, как говорится, мало дали, а на самом деле, раз он идет по трупам, то надо было его «просто прибить».

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