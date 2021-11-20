Бизнесмен Олег Дерипаска: Россия должна готовиться к масштабным конфликтам в Азии и Тихом океане

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20 ноября 2021, 15:18 Источник: Telegram

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

В ближайшие три-четыре года в Азии и Тихом океане могут развернуться масштабные конфликты, поэтому России пора менять приоритеты в развитии и обороне страны. Об этом в своем телеграм-канале написал бизнесмен Олег Дерипаска.

Свой текст он снабдил ссылкой на материал о конфликте Китая и Тайваня. По мнению Дерипаски, гонка вооружений, которая сейчас раскручивается в Азии, не может не затронуть Россию.

«Наверное, разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении – у нас серьезный риск оказаться не готовыми к масштабным конфликтам, которые уже в ближайшие 3-4 года могут быть развязаны в Азии и в Тихом океане», - написал бизнесмен.

По его мнению, подготовиться к такому развитию событий можно путем разработки новой стратегии развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. «Подготовка новой стратегии [...] обеспечит за счет совместных усилий государства и бизнеса привлечение значительных финансовых ресурсов (не менее 50% ВВП РФ), развитие инфраструктуры этих регионов, создание перерабатывающих производств на базе добываемого здесь сырья (включая сельское хозяйство), развитие логистики и, самое главное, обеспечение привлекательных условий для переселения 5-6 млн человек для обеспечения реализации этих проектов», - написал бизнесмен.

Напомним, осенью возник димпломатический конфликт между Литвой и Китаем, причиной которого стало получение Тайванем разрешения на открытие представительства в прибалтийской стране.

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