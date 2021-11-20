«Хоть какая-то справедливость»: противники BLM в США радуются за оправданного Риттенхауса

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20 ноября 2021, 07:35 Александр Крохмаль, Журналист

Что мы знаем о Кайле Риттенхаусе? Из уст американцев мы слышали совершенно разные вещи. Одни считают его убийцей, другие – человеком, защищавшем свою жизнь. В августе 2020 года ему было всего 17. Риттенхаус был волонтёром, который защищал собственность граждан от погромщиков и бандитов, которых тогда было валом на улицах США. Протесты вспыхивали практически каждый день. В основном темнокожие преступники устраивали в городах настоящий хаос. Когда на юного Карла было совершено нападение двух бандитов, он не задумываясь, начал отстреливаться. Закончилось всё это убийством этих самых преступников. Но что получил Риттенхаус уже после случившегося? Как минимум, массовую травлю среди сторонников «Блэк Лайвс Мэттер», пожалуй, самой опасной из экстремистских группировок США.

Юноша был арестован, и по его делу проходили судебные заседания. Сторона обвинения настаивала на том, что 17-летний подросток действовал умышленно и специально убил двух «невинных афроамериканцев». Защита же заявляла, что молодой человек просто оборонялся, так как если бы он ничего не сделал, изуверы бы лишили его жизни. Во время дачи показаний в суде Риттенхаус даже расплакался. По его словам, это был самый страшный день в его жизни. День, который полностью изменил его. Но он ничего не мог поделать. В конце концов, его пытались убить. И вот буквально сегодня присяжные полностью оправдали юного Карла, заявив, что он не виновен по всем пунктам обвинения. А ведь если бы выиграли сторонники радикалов, то возможно, Риттенхаус засел бы надолго в тюрьме. И самое жуткое, что посадили бы его не за умышленное убийство, а за защиту собственной жизни.

Сейчас противники темнокожих фанатиков очень радуются за юношу и благодарят Бога, что Он не позволил упечь невинного за решётку. «Хоть какая-то справедливость», - говорят об этом люди в соцсетях. Многие американцы уже устали от бесконечных обвинений в расизме со стороны темнокожих радикалов и просто мечтают о том, чтобы «Блэк Лайвс Мэттер» скорее приравняли к запрещённым организациям. Только вот, пойдёт ли на это господин Байден? Или же он, как обычно, оставит эту проблему без внимания?

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