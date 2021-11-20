Макрон подготавливает мэрский плацдарм

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20 ноября 2021, 01:06 Наталья Копосова

Фото: Наталья Копосова

В Париже завершил свою работу традиционный Конгресс мэров Франции, раз в год организуемый Ассоциацией мэров Франции (AMF). В этот, предшествующий президентским выборам год, представители муниципалитетов переизбрали своего Президента и выслушали внушительную по объему и заявочную на повторное избрание по сути, речь Президента Франции Эммануэля Макрона.

Конгресс мэров остаётся главной площадкой, на которой с давних пор кандидаты на пост президента Франции оттачивают свои программные выступления. Лояльности во время президентской кампании со стороны регионов добивались все предшествующие кандидаты на главный пост страны. Имея в руках различные инструменты влияния, мэры городов могли существенно влиять на результаты голосования, несмотря на то, что во времена руководства страной Эммануэля Макрона их возможности были ощутимо урезаны.

Первым ударом по независимым народным избранникам стал запрет аккумулирование мандатов. Во Франции, в отличие от России, многие совмещения в государственной власти были разрешены и весьма популярны. Многие мэры городов могли одновременно заседать, например, в Национальном Собрании, являясь избранными депутатами. Именно в период руководства страной Эммануэля Макрона это ограничение, о котором давно говорили, было наконец осуществлено и всем политикам совмещающим мандаты пришлось сделать выбор.

Другим ударом по муниципалитетам стала постепенная ликвидация «taxe d’habitation», - жилищного налога, который во многих муниципалитетах являлся основной частью дохода в бюджете.

После этих мер достаточно символичным стало и изменение самого формата Конгресса мэров. И если во время первого для Макрона конгресса, где по старой традиции в первый день - день открытия он смог получить по полной демонстрацию их пренебрежения, выразившееся в свисте и демонстративном уходе значительной части зала в момент выступления, то уже на вторую встречу формат конгресса в этой части был существенно изменён. Президент закрывал конгресс, выступая перед народными избранниками в последний день. А выступлению предшествовал торжественный прием, организованный от имени национальной почты, значительно смягчавший восприятие речи Президента Франции главами мелких муниципальных образований.

Торжественные обеды были в традициях конгресса и ранее, однако также проводились в другое время. Теперь же, в результате организационных и других перемен уже второе выступление Президента было воспринято делегатами гораздо приемлемее, - если не на ура то весьма лояльно.

В этот же раз атмосфера в зале была игривая и почти душевная. Способствовал этому и перерыв в проведении Конгресса, вызванный пандемией и отменивший встречу год назад. В связи с этим нынешний 103 Конгресс мэров даже назвали конгрессом «вновь нашедшихся мэров», хотя и не все с этим шуточным определением были согласны. Однако все были рады и довольны вновь друг друга увидеть. Атмосфера, которая создавала дополнительные возможности действующему Президенту, намеревающемуся, по мнению большинства экспертов, несмотря на отсутствие пока официального заявления о намерении баллотироваться на следующий срок, выдвигаться на следующий срок.

В выступлении Макрона было много шуток и импровизаций, и, несмотря на заявленную в начале краткость, растянулось по времени на более часа.

Изящно обыграв выступления критиков словами «Вы... прекрасно описали все, что правительство сделало за последние годы, и я хочу вас за это поблагодарить. Благодарю вас за то, что вы, по сути, объяснили то, что я сам скромно пытался обозначить», далее Макрон продолжил: «Может быть, вначале были недоразумения... более того, возможно были предрассудки», - блистал красноречием глава государства под смех делегатов, явно импровизируя.

«Я осознаю, что не был мэром. (...) Но я, кстати, не единственный президент Пятой республики, который не был мэром.» Напомнив, что во Франции в последнее время много чествовали генерала де Голля, он напомнил, что у того «был этот же изъян», и подчеркнул, что мало кто из его предшественников проводил так много времени в дискуссиях с мэрами Франции», как он это сделал во время недавних больших дебатов.

Кстати, по поводу прошедших дебатов, которые Макрон назвал «смертоносными», вылившимися в борьбу «выборных должностных лиц против государства», Президент Франции выразил сожаление. Подчеркнув, что «местные выборные представители» и «правительство», как раз и составляют это самое «государство». «Если мы допускаем такое разделение, мы разделяем действие (государства)», - обратился он, в том числе, к вновь избранному президенту AMF Давиду Лиснару, представляющую правое движение «Республиканцы», и его предшественнику Франсуа Баруа, на предыдущих выборах являвшемуся правой рукой кандидата от правых - Франсуа Фийона, словно приглашая к сотрудничеству.

Ранее, в кулуарах конгресса я поинтересовалась у Франсуа Баруа почему его имя отсутствует в нехарактерно широком в этот раз списке кандидатов на пост Президента Франции на первичных выборах от правых. Ведь на сегодня он был пожалуй одним из немногих способных получить массовую поддержку однопартийцев. По имеющейся информации предложение от руководства партии «Республиканцев» ему было сделано. Однако, как он сам четко разъяснил в этот раз, решение не выдвигаться было принято им самим. Не хотел ли он оказаться побежденным действующим Президентом страны при сегодняшнем кризисе правых и раздрае в их лагере в целом, или на это были еще какие причины неизвестно. Но факт оставался фактом, - победу правых в следующих президентских выборах пожалуй уже не видел никто из экспертов. Во втором туре президентских выборов вместе с Макроном в этот раз полагали увидеть представителей либо ультраправых, либо левых.

В нынешней ситуации Макрон выглядел вдохновленным. Некоторые французские медиа назвали речь действующего Президента «соблазнением мэров». Причем соблазнение обошлось без красивых обещаний, двусмысленных намеков и иллюзий. Кстати, на реализации своих предвыборных обещаний действующий Президент остановился подробно, сделав детальный отчет, с особой остановкой на главных претензиях со стороны мэров.

Переместившемуся в президентское кресло с поста министра экономики ему не составляло труда аргументированно, на цифрах продемонстрировать собравшимся всю безосновательность претензий выступивших ранее оппонентов. А в ответ на требования большей автономии привести в пример Испанию, подчеркнув что абсолютная автономия требует создания соответствующих алгоритмов и соответствующей ответственности, к чему на его взгляд муниципалитеты сегодня не готовы.

Выступление напоминало нравоучительный урок главы семейства, разъяснявший недостаточно повзрослевшим отрокам банальные истины. Однако, глава не скупился и на похвалу.

Так, в завершении своего выступления высоко оценив работу мэров во время пандемии Президент Франции подчеркнул, что в этой сложной ситуации «действия мэров имели чрезвычайно важное значение», пообещав им свою полную поддержку перед лицом насилия, жертвами которого мэры начали все чаще становятся.

Речь, завершившаяся в этот раз не свистом, а аплодисментами продолжилась длительным сеансом селфи, растягивая время неформального общения Президента Франции со своими гостями.

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