В почти полностью вакцинированной Норвегии снова выявляются проблемы с коронавирусом

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19 ноября 2021, 14:53 Александр Крохмаль, Журналист

Фоото: Reuters

Коронавирус до сих пор остаётся актуальной проблемой для всей человеческой цивилизации, и это касается абсолютно каждой страны. Норвегия – не исключение. Сейчас там тоже наблюдаются приросты заражений. А ведь ещё в конце лета Скандинавия считалась едва ли не главным победителем пандемии. Из-за прогрессирующего «дельта» штамма в Норвегии дела обстоят не лучшим образом.

Суточные приросты на данном этапе составляют не менее 2,5 тысяч случаев. Отдельные личности даже опасаются введения новых ограничений. Напомним, что эта страна в сентябре полностью отменила все карантинные меры из-за коронавируса.



По данным Яндекс-статистики, в Норвегии наблюдается до 237 739 больных «ковидом». Число умерших достигает отметки в 996 человек. В основном, это очень пожилые люди или те, у кого имелись побочные заболевания. Основная часть заболевших переносит вирус легко или бессимптомно. В редких случаях наблюдаются тяжёлые поражения лёгких. Но в целом, эпидемия проходит без резкого всплеска смертей. Правительство и медики активно помогают заболевшим гражданам. В соцсетях никто не высказывает опасений по поводу ухудшения ситуации. Напротив, норвежцы уверены в благоприятном исходе пандемии и в её скором окончании. Также стоит отметить, что местные власти сократили перерыв между основной вакцинацией и ревакцинацией с шести месяцев до пяти для людей старше 65 лет.

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