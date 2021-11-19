Американцы спасали Россию от голода, но многие об этом стали забывать

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19 ноября 2021, 01:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Американский плакат помощи голодающим России

Споры между Россией и США не утихают до сих пор. Но было время, когда американцы даже спасали русское население, и не от чего-нибудь, а от самой смерти. Советские источники полностью вычистили историю с так называемой ARA (American Relief Administration). Благодаря именно этой инициативе был остановлен чудовищных масштабов голод, вызванный войной и дальнейшей революцией в стране. Всё случилось в 20-х годах, когда у власти пребывала партия Ленина. Большевики не могли преодолеть продовольственный кризис, и всё за них решили американцы. Конечно, потом уже были всякие подозрения, «красная пропаганда» и обвинения во враждебном отношении со стороны Запада, но это уже другая история.

До наших дней дошёл отрывок из газеты «Известия», датированный 1923-м годом, и вот, что там сказано про двухлетнюю миссию помощи из США. «Американцы накормили 11 миллионов человек – примерно одну десятую часть населения страны - 28 тысячах городов и деревень и распределили более 1.25 миллиона продовольственных посылок. Благодаря АРА, были отремонтированы 15 тысяч больниц, обслуживающие 80 миллионов пациентов. Вакцинированы от различных болезней 10 миллионов человек», - вот что сказано в самом отрывке. К тому же не стоит забывать, что в те времена помимо голода свирепствовали и различные эпидемии. Та же «испанка» всё ещё оставалась актуальной проблемой для восходящего Советского союза.

Руководителем АРА являлся не кто иной, как Герберт Гувер, будущий американский президент. Конгресс США тогда выделил почти 60 миллионов долларов на спасение населения СССР. Через АРА также был выделен 1.1 миллион долларов на поддержку учителей со стороны фонда Рокфеллера. Самое интересное, что если посмотреть цитаты тогдашних советских деятелей по поводу американской помощи, то можно найти лишь только восхваления и радостные восклицания. Ни одного сообщения о якобы враждебном отношении или шпионской деятельности. Возьмём в пример хотя бы Максима Горького, который отметил «щедрость американского народа, воскрешающую мечту о человеческом братстве».

При этом, Гувер никогда не поддерживал советскую систему. В обществе он слыл убеждённым антикоммунистом и даже считал, что верховная власть Советов – враждебна самой жизни. Но всё же он помогал советскому населению и сделал всё, что мог. Гувер чётко разделял понятия – «помощь власти» и «помощь людям». Кормил он вовсе не зажиточных советских диктаторов, которые купались в роскоши почти так же, как и цари. Его помощь касалась только голодающим; то есть простым русским людям, умирающим от болезней и голода. «Мы будем делать различие между помощью людям», - говорил в своё время Герберт Гувер, «И признанием советской власти». СССР он так и не признал, но и людей в беде не оставил.

Печалит в этом случае лишь только один факт – неблагодарность со стороны советских лидеров и их стремление изменить историю. Конечно же Ленин и его «бригада» не раз восхваляли АРА и её деятельность. Но с приходом деспота Сталина всё резко изменилось. Один из руководителей миссии из США, полковник Хэскелл, даже писал, что когда он приехал в Советский Союз уже при власти «отца народов», то был шокирован, что люди почти не знают об АРА. Те же, кто слышал отдалённые слухи, предпочитали задавать нелепые вопросы. «А правда, что за продовольствие платил СССР, а не американцы?» - то и дело возникали странные вопросы советских граждан. Сталину же было на руку незнание народа. Именно он и приказал стереть все факты и детали об американской миссии 20-х годов.

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